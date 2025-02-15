ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | Почему забрать свой паспорт можно только в Selver? А что с другими магазинами?

„Мне интересно, почему полиция (Департамент полиции и погранохраны или PPA - ред.) сделала так, что паспорт можно получить только в Selver?“ Даже не в COOP, например, который ближе к сельским жителям? Похоже, это проявление фаворитизма в отношении одного магазина, особенно сейчас, когда закрываются конторы. „Они также получают плату за обслуживание, я прав?“ — спрашивает читатель Maaleht.