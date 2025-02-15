Новости Эстонии
15.02.2025, 17:00

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | Почему забрать свой паспорт можно только в Selver? А что с другими магазинами?

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Удостоверение личности можно получить не только в конторе PPA, но и в Selver
Удостоверение личности можно получить не только в конторе PPA, но и в Selver
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

„Мне интересно, почему полиция (Департамент полиции и погранохраны или PPA - ред.) сделала так, что паспорт можно получить только в Selver?“ Даже не в COOP, например, который ближе к сельским жителям? Похоже, это проявление фаворитизма в отношении одного магазина, особенно сейчас, когда закрываются конторы. „Они также получают плату за обслуживание, я прав?“ — спрашивает читатель Maaleht.

Старший комиссар Бюро идентификации и статусов PPA Марит Абрам поясняет, что сеть магазинов была выбрана в результате публичного тендера.

„Мы хотели найти фирму, которая имела бы максимально широкую сеть обслуживания по всей Эстонии и была бы готова предложить услугу выдачи документов, удостоверяющих личность“. Тендер выиграла компания Hansab, с которой PPA подписало пятилетний контракт в августе 2022 года. „Hansab, в свою очередь, заключила субподряд с Selver, который выдает документы в своих магазинах“, — сказал Абрам.

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