Страны Европы тайно готовят план отправки войск в Украину

Целый ряд европейских стран, обеспокоенных заявлением главы Пентагона Пита Хегсета о том, что приоритеты безопасности США сосредоточены не в Европе, втайне работает над планом отправки войск в Украину для помощи по обеспечению возможного мирного договора с Россией. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило агентство AP.

По сведениям агенства, эти усилия возглавляют Великобритания и Франция, однако о подробностях этой работы не сообщается, поскольку участники обсуждений не хотят раскрывать свои карты, чтобы не дать российскому президенту Владимиру Путину преимущество на мирных переговорах.

„Я согласен с тем, что если будет мир, то необходимы какие-то гарантии безопасности для Украины“, - приводит AP слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который отказался 13 февраля вдаваться в подробности.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил агентству AP в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), что обсуждение „находится на очень ранней стадии“.

По словам Певкура, прежде чем разрабатывать конкретный план, европейским союзникам „критически важно“ понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения: если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до „пары тысяч“ с обеих сторон, то „для Европы не составит проблемы также присутствовать там“, однако это будет намного сложнее, если боевые действия будут продолжаться.

Идея Макрона набирает популярность

Агентство передает, что в декабре 2024 года группа лидеров и министров европейских стран встретилась в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во встрече, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции, а также высшие должностные лица Евросоюза. В ходе нее развивалась идея президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключавшего в начале 2024 года возможность ввода войск на территорию Украины. AP передает, что с тех пор его план все больше набирает популярность.

Агентство AP указывает и на сложности в реализации идеи по отправке войск в Украину. Так, в Италии существуют конституционные ограничения на использование своих сил. Нидерландам и Германии для этого понадобится одобрение парламентов. Более того, в ФРГ позиция может измениться после выборов 23 февраля, когда в стране будет сформировано новое правительство. Осторожность Варшавы AP объясняет трениями в отношениях Польши с Украиной.

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