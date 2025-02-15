ПРЯМОЙ ЭФИР | Президент Алар Карис обсуждает помощь Украине с посланниками Трампа и премьер-министром Дании

Дискуссия сосредоточена на том, как добиться победы Украины, несмотря на углубляющийся кризис. Обсуждение будет сосредоточено на последствиях трехлетней оборонительной войны, на том, как меняется глобальный контекст, и на том, какие стратегические изменения администрация Дональда Трампа может осуществить в США. Также состоятся дискуссии о том, какие условия мира были бы приемлемы для Украины, Европы, западных стран и всего мира.