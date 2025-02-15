ПРЯМОЙ ЭФИР | Президент Алар Карис обсуждает помощь Украине с посланниками Трампа и премьер-министром Дании(4)
Сегодня, 15 февраля, в рамках Мюнхенской конференции президент Алар Карис принимает участие в дискуссии, организованной Фондом украинского предпринимателя Виктора Пинчука и политическим форумом Ялтинской европейской стратегии (YES). Среди присутствующих — специальные представители США Кит Келлог и Ричард Гренелл, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Дискуссия сосредоточена на том, как добиться победы Украины, несмотря на углубляющийся кризис. Обсуждение будет сосредоточено на последствиях трехлетней оборонительной войны, на том, как меняется глобальный контекст, и на том, какие стратегические изменения администрация Дональда Трампа может осуществить в США. Также состоятся дискуссии о том, какие условия мира были бы приемлемы для Украины, Европы, западных стран и всего мира.
В мероприятии примут участие специальный представитель Трампа по делам России и Украины Кит Келлог, специальный представитель Трампа по миссиям Ричард Гренелл, президент Эстонии Алар Карис, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, немецкий генерал-майор и эксперт по Украине Кристиан Фройдинг, председатель Совета безопасности Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер и отставной генерал США Дэвид Петреус. Модератором беседы выступит Зэнни Минтон Беддоус, главный редактор The Economist.