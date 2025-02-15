ФОТО | Президент Карис в Мюнхене: сила малых государств зиждется на международном праве и крепких отношениях с союзниками(78)
На проходившей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности панельной дискуссии, посвященной силе малых государств на международной арене, президент Эстонии Алар Карис заявил, что основанный на правилах мировой порядок помогает предотвратить ситуацию, когда более сильные решают за других. „Это дает и малым странам возможность защитить свою безопасность и иметь право голоса в международной политике. Сила небольшого государства зависит от международного права и крепких отношений с союзниками“.
Президент Эстонии подчеркнул, что малые страны объединяет тот факт, что крупные государства часто оказывают влияние на их безопасность и политические решения. В качестве примеров он привел такие исторические соглашения, как Ялтинская конференция и пакт Молотова-Риббентропа. „Уроки истории нельзя забывать, они должны оставаться предостерегающими примерами прошлого“, — заявил президент Карис.
Он подчеркнул необходимость работы по поддержанию международного права, реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свою роль в обеспечении мира и безопасности, а также предотвращении конфликтов. „Совет Безопасности, который должен защищать мир и безопасность, стал бессильным — мы видим это в Украине, в секторе Газа, в Ливане и в других местах. ООН не должна оставаться зрителем“, — заявил глава Эстонского государства. „Злоупотребление правом вето постоянных членов должно прекратиться. Именно поэтому мы вместе с другими малыми государствами поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение этого злоупотребления“, — добавил президент Карис.
Кроме того, по мнению президента Эстонии, в современном мире для малых государств союзнические отношения важны как никогда. Алар Карис напомнил, что после восстановления независимости Эстония считала важным стать членом Европейского Союза и НАТО для укрепления своей безопасности. Он провел параллель с нынешней дискуссией о заявке Украины на членство в НАТО, напомнив, что переговоры о вступлении Эстонии также велись в то время, когда на территории Эстонии еще находились российские войска. „Все наши союзнические отношения основаны на совместной работе и солидарности — этот принцип был верен для Эстонии тогда и остается верным для Украины сейчас, — подчеркнул он. — В союзнических отношениях возрастает мощь малых государств, мы можем выступать сторонниками новых инициатив и своим примером приглашать других присоединиться. Именно на этом сосредоточено внимание Эстонии“.
Глава Эстонии также отметил, что членство в альянсе означает ответственность и что Эстония также вносит свой вклад в безопасность других союзников, участвуя в международных миссиях, например, на Ближнем Востоке и в Африке.
В обсуждении также приняли участие премьер-министр Фиджи Ситивени Лигамамада Рабука, заместитель премьер-министра Словении Таня Файон и министр иностранных дел Лихтенштейна Доминик Хаслер. Модератором беседы выступила Бронвен Мэддокс, директор и генеральный директор Chatham House.