ФОТО | Президент Карис в Мюнхене: сила малых государств зиждется на международном праве и крепких отношениях с союзниками

Президент Эстонии подчеркнул, что малые страны объединяет тот факт, что крупные государства часто оказывают влияние на их безопасность и политические решения. В качестве примеров он привел такие исторические соглашения, как Ялтинская конференция и пакт Молотова-Риббентропа. „Уроки истории нельзя забывать, они должны оставаться предостерегающими примерами прошлого“, — заявил президент Карис.

Он подчеркнул необходимость работы по поддержанию международного права, реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свою роль в обеспечении мира и безопасности, а также предотвращении конфликтов. „Совет Безопасности, который должен защищать мир и безопасность, стал бессильным — мы видим это в Украине, в секторе Газа, в Ливане и в других местах. ООН не должна оставаться зрителем“, — заявил глава Эстонского государства. „Злоупотребление правом вето постоянных членов должно прекратиться. Именно поэтому мы вместе с другими малыми государствами поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение этого злоупотребления“, — добавил президент Карис.

Кроме того, по мнению президента Эстонии, в современном мире для малых государств союзнические отношения важны как никогда. Алар Карис напомнил, что после восстановления независимости Эстония считала важным стать членом Европейского Союза и НАТО для укрепления своей безопасности. Он провел параллель с нынешней дискуссией о заявке Украины на членство в НАТО, напомнив, что переговоры о вступлении Эстонии также велись в то время, когда на территории Эстонии еще находились российские войска. „Все наши союзнические отношения основаны на совместной работе и солидарности — этот принцип был верен для Эстонии тогда и остается верным для Украины сейчас, — подчеркнул он. — В союзнических отношениях возрастает мощь малых государств, мы можем выступать сторонниками новых инициатив и своим примером приглашать других присоединиться. Именно на этом сосредоточено внимание Эстонии“.