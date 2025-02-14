Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности: Вице-президент США прочитал лекцию Европе, но не сказал ни слова об агрессии

По словам министра, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей вступительной речи объявила, что комиссия инициирует процесс смягчения бюджетных правил ЕС для увеличения оборонных расходов. „Это отличная новость как для Европы, так и для Эстонии, поскольку мы планируем увеличить расходы на оборону до 5%, и это даст нам больше свободы“, — отметил он. Кроме того, фон дер Ляйен, по словам министра, особо подчеркнула необходимость финансирования оборонных расходов стран ЕС за счет общеевропейских ресурсов.

„Вэнс не сказал ни слова о главной теме конференции“

Цахкна раскритиковал Джей Ди Вэнса за то, что он в своей речи полностью проигнорировал российскую агрессию против Украины. „Он говорил о свободе слова, о ценностях, читал Европе лекцию о том, как мы должны соблюдать свободу слова, слушать своих граждан, но не сказал ни слова о той теме, которая на этой конференции является „слоном в комнате“, — подчеркнул министр.

По его словам, такое поведение Вэнса вызывает удивление, поскольку на конференции все обсуждают войну и инициативу Трампа в отношении Путина. „Очевидно, что здесь американцам дают понять: инициатива Трампа, в рамках которой он уступил множество позиций, никак не усилила ни Украину, ни Европу, — отметил Цахкна. — Он просто сдал позиции. Это факт“.

„Трамп не сможет договориться с Путиным без Европы и Украины“

Министр подчеркнул, что без Европы и Украины Трамп не сможет договориться с Путиным ни по одному вопросу, касающемуся Украины и Европы. „Такие вопросы никто не сможет решать за нашей спиной — кроме самой Европы и Украины. И это очень четкий сигнал американцам“.

Министр добавил, что в Европе все осознают, что если Трамп договорится по вопросам европейской безопасности без участия самой Европы, это не принесет долгосрочного мира. „Европейские лидеры понимают, что нам нужно делать больше и действовать решительнее“, — сказал он. „Прежде всего, мы должны загнать Путина в угол“, — подчеркнул Цахкна, добавив, что Европа должна занять четкую позицию по вопросам гарантий безопасности.

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