ГРАФИКИ | Невероятно: рейтинг Isamaa превышает поддержку всех коалиционных партий вместе взятых

Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 13 января по 9 февраля, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.

Уровень поддержки лидирующей партии Isamaa и занявшей второе место Партии реформ за неделю существенно не изменился. Поддержка EKRE за последние два месяца выросла чуть более чем на 4 процентных пункта и теперь сравнима с поддержкой Партии реформ. Преимущество партии Isamaa над Партией реформ и EKRE составляет 13,9 процентных пункта.

Поддержка партий с 19 января по 09 февраля

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,1%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ, 11,3%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,5%). Поддержка Eesti 200 отслеживается в опросах партийных предпочтений Norstat практически с момента основания партии, и никогда ранее она не была столь низкой.

Коалиционные партии поддерживают 30,6% респондентов, оппозиционные — 61,6%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года. Общая поддержка Партии реформ, Eesti 200 и СДПЭ в настоящее время немного ниже, чем у Isamaa. Это первый случай за шестилетнюю историю опросов партийных предпочтений Norstat, когда совокупная поддержка коалиционных партий ниже, чем у ведущей оппозиционной партии.

Поддержка партий, входящих в коалицию

Личный рейтинг Рейнсалу снизился

При этом, как мы писали недавно, личный рейтинг председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу в последнее время снизился. С осени председатель самой популярной в Эстонии партии Isamaa потерял почти четверть своей поддержки, хотя нельзя исключать, что это всего лишь колебание вокруг его обычного показателя за последние полтора года.

Согласно опросу относительно наиболее предпочтительного кандидата на пост премьер-министра, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Delfi, поддержка Рейнсалу по сравнению с октябрем снизилась с 30% до 23%. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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