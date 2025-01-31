Новости Эстонии
31.01.2025, 17:20

ПАРТИЙНЫЕ РЕЙТИНГИ | Правящая Eesti 200 сравнялась с KOOS. Центристы могут вздохнуть с облегчением

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Лидер партии Правые Лавли Перлинг
Лидер партии Правые Лавли Перлинг
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Самой популярной партией в Эстонии по-прежнему является Isamaa, на втором месте партия, членом которой является премьер-министр, - Партия реформ. Следующие три политические силы имеют равную поддержку.

По данным опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS 16-28 января, партию Isamaa поддерживают 25% респондентов. Как отмечают социологи, если в конце 2024 года поддержка Isamaa имела тенденцию к снижению, упав к концу ноября до 22%, то к середине января она опять возросла.

Партия реформ также может быть довольна началом года, поскольку после вступления в силу повышенных налогов ее рейтинг вырос по сравнению с предыдущим исследованием на один процент и теперь составляет 20%. Однако до рекордного результата последних лет — 35%, показанных в декабре 2022 года, партии еще далеко.

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