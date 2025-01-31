31.01.2025, 17:20
ПАРТИЙНЫЕ РЕЙТИНГИ | Правящая Eesti 200 сравнялась с KOOS. Центристы могут вздохнуть с облегчением(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Самой популярной партией в Эстонии по-прежнему является Isamaa, на втором месте партия, членом которой является премьер-министр, - Партия реформ. Следующие три политические силы имеют равную поддержку.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS 16-28 января, партию Isamaa поддерживают 25% респондентов. Как отмечают социологи, если в конце 2024 года поддержка Isamaa имела тенденцию к снижению, упав к концу ноября до 22%, то к середине января она опять возросла.
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