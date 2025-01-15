Рейтинг партий: поддержка Eesti 200 продолжает падать. Что с остальными?

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 9 декабря по 12 января. Всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.

Поддержка лидирующей партии Isamaa остается довольно стабильной с начала декабря. Поддержка Партии реформ, занявшей второе место, за месяц упала на 2,6 процентных пункта, а поддержка занявшей третье место EKRE выросла на 3,4 процентных пункта за тот же период.

Преимущество Isamaa над Партией реформ составляет 9,5 процентных пункта, а EKRE отстает от Партии реформ на 1,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,5%) и Социал-демократическая партия (12,9%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,7%).

Поддержка Eesti 200 отслеживается в опросах партийных предпочтений Norstat практически с момента основания партии, и никогда ранее она не была столь низкой.

Коалиционные партии поддерживают 33,5% респондентов, оппозиционные — 58%. .

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