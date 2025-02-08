„Нарва — хоккейная столица Эстонии“. Болельщики готовы собрать деньги, чтобы помочь любимой команде
По решению правления Эстонского хоккейного союза, оставшиеся два матча нарвской команды „Паэмурру“ в основном сезоне Эстонской хоккейной лиги будут проведены без зрителей. В случае попадания в плей-офф, клуб сможет вернуть болельщиков, если внесет депозит (3900 евро) и не допустит инцидентов с публикой. RusDelfi пообщались с одной из преданных болельщиц нарвской команды Еленой Пазилиной, которая рассказала о произошедшем и поделилась мнением других фанатов.
На днях Эстонский хоккейный союз (ЭХС) принял решение о наказании нарвской команды „Паэмурру“ после инцидента в матче против столичной объединенной крманды „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. В отчете говорится, что зрители вели себя агрессивно, оскорбляли судей и портили репутацию хоккея. В ответ на протест тренера команды Ильи Ильина, который увел команду со льда в знак недовольства судейством, хозяевам присудили техническое поражение со счетом 0:5.