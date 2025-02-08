Хоккей
08.02.2025, 10:40

„Нарва — хоккейная столица Эстонии“. Болельщики готовы собрать деньги, чтобы помочь любимой команде

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

По решению правления Эстонского хоккейного союза, оставшиеся два матча нарвской команды „Паэмурру“ в основном сезоне Эстонской хоккейной лиги будут проведены без зрителей. В случае попадания в плей-офф, клуб сможет вернуть болельщиков, если внесет депозит (3900 евро) и не допустит инцидентов с публикой. RusDelfi пообщались с одной из преданных болельщиц нарвской команды Еленой Пазилиной, которая рассказала о произошедшем и поделилась мнением других фанатов.

На днях Эстонский хоккейный союз (ЭХС) принял решение о наказании нарвской команды „Паэмурру“ после инцидента в матче против столичной объединенной крманды „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. В отчете говорится, что зрители вели себя агрессивно, оскорбляли судей и портили репутацию хоккея. В ответ на протест тренера команды Ильи Ильина, который увел команду со льда в знак недовольства судейством, хозяевам присудили техническое поражение со счетом 0:5.

Как результат, оставшиеся два домашних матча нарвская команда „Паэмурру“ в сезоне пройдут без зрителей. Если команда выйдет в плей-офф, она сможет вернуть зрителей, внеся депозит в 3900 евро. В случае повторных инцидентов с фанатами, клуб рискует провести сезон без зрителей и потерять депозит.

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