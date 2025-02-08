„Нарва — хоккейная столица Эстонии“. Болельщики готовы собрать деньги, чтобы помочь любимой команде

По решению правления Эстонского хоккейного союза, оставшиеся два матча нарвской команды „Паэмурру“ в основном сезоне Эстонской хоккейной лиги будут проведены без зрителей. В случае попадания в плей-офф, клуб сможет вернуть болельщиков, если внесет депозит (3900 евро) и не допустит инцидентов с публикой. RusDelfi пообщались с одной из преданных болельщиц нарвской команды Еленой Пазилиной, которая рассказала о произошедшем и поделилась мнением других фанатов.