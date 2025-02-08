Новости Эстонии
08.02.2025, 19:40

Как стать миллионером, если живешь рядом с расширяемым полигоном в Нурсипалу? Продать дом государству

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Проход запрещен без разрешения владельца! По состоянию на начало 2025 года государство выкупило земельные участки вблизи полигона в Нурсипалу почти за 18 миллионов евро.
Проход запрещен без разрешения владельца! По состоянию на начало 2025 года государство выкупило земельные участки вблизи полигона в Нурсипалу почти за 18 миллионов евро.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Государство выкупило 73 земельных участка, расположенных на расширяемом полигоне в Нурсипалу, заключив с собственниками несколько сделок, общая стоимость которых превышает миллион евро. Как стало известно изданию Maaleht, самая дорогая сделка была заключена в прошлом году в волости Рыуге. Государство заплатило за хутор, землю и лес около 3,5 миллиона евро.

Когда едешь мимо расположенных в тех краях деревень — Тсиргупалу, Пугысту, Нилбы, Лаоссаары, Нурси и других, — такое впечатление, что они полностью вымерли. Дороги, ведущие к домам, засыпаны снегом. Судя по трубам, которые венчают снежные шапки, печи в домах давно не топлены. Из леса доносятся одиночные выстрелы, перемежающиеся автоматными очередями.

В деревне Люккя перед одним из домов установлена табличка, возвещающая о том, что проход без разрешения владельца запрещен. В деревне Каку нам встретилась единственная живая душа — землемер, пытавшийся срезать металлический столб.

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