Как стать миллионером, если живешь рядом с расширяемым полигоном в Нурсипалу? Продать дом государству

Когда едешь мимо расположенных в тех краях деревень — Тсиргупалу, Пугысту, Нилбы, Лаоссаары, Нурси и других, — такое впечатление, что они полностью вымерли. Дороги, ведущие к домам, засыпаны снегом. Судя по трубам, которые венчают снежные шапки, печи в домах давно не топлены. Из леса доносятся одиночные выстрелы, перемежающиеся автоматными очередями.