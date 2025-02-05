В Ласнамяэ 107-ю годовщину Эстонской Республики отметят церемонией в парке Юрьевой ночи

„На протяжении многих лет парк Юрьевой ночи и богатое историческое прошлое этих мест являются неотъемлемой частью празднования годовщины Эстонской Республики. И в этом году мы почтим здесь память событий 107-летней давности и стоявших за ними людей. Мы приглашаем всех жителей Ласнамяэ и гостей города вместе отпраздновать 107-ю годовщину Эстонской Республики в парке Юрьевой ночи“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ торжественная церемония в честь Дня независимости Эстонии пройдет в понедельник, 24 февраля, в 15 часов в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59). В программе –зажжение костра свободы, чтение „Манифеста ко всем народам Эстонии“, торжественные речи и возложение венков. На мероприятии выступит оркестр пярнуской дружины Кайтселийта Saxon.

После окончания церемонии у всех будет возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение поможет бесплатный горячий суп.

Поскольку мероприятие проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде

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