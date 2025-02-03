Сводка ЧП в Таллинне: в Ласнамяэ жилец затопил соседей, в Мустамяэ сгорел BMW

В пятницу, 31 января, в 11:12 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном заброшенном доме на улице Палдиски в районе Хааберсти. Звонивший сообщил, что из окна верхнего этажа идет черный дым. На место происшествия прибыли спасатели Лиллекюла и Нымме. Они силой открыли дверь и потушили горящий диван в комнате на четвертом этаже. К 11:30 пожар был локализован. Далее спасатели осмотрели помещения, но внутри никого не оказалось.

В пятницу, 31 января, в 14:45 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на пляже Штрооми в Пыхья-Таллинне обнаружены черные пятна, напоминающие мазут. Спасатели установили, что вещество не было выброшено на берег морем, а просочилось из недр земли. Сбором материала занялся Департамент окружающей среды.

В субботу, 1 февраля, в 00:21 спасатели выехали на Юлиыпиласте теэ в Мустамяэ, где горел автомобиль. Водитель проезжавшего автобуса начал тушить пламя ручным огнетушителем. Спасатели Нымме потушили BMW к 1:18.

В субботу, 1 февраля, в 17:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Ряэгу в Кристийне чувствуется запах дыма. Звонившим был сосед, который увидел дым, выходящий из-под двери расположенной рядом квартиры. Прибывшие на место спасатели смогли быстро войти в квартиру. Оказалось, что горит еда. Скорее всего, жилец выпил спиртное и оставил еду на сковороде. Спасатели проветрили помещение. Жильца скорая помощь осмотрела на месте.

В субботу, 1 февраля, в 23:08 спасатели выехали на улицу Юмера в Ласнамяэ, где с потолка в одной из квартир капала вода. Соседи забеспокоились, что с жильцом с верхнего этажа что-то случилось. На место выехали спасатели Ласнамяэ. После громкого стука дверь в квартиру открыли. Оказалось, что жилец уснул в ванной и оставил воду открытой.