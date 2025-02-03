Сводка ЧП в Таллинне: в Ласнамяэ жилец затопил соседей, в Мустамяэ сгорел BMW
За последние несколько дней таллиннские спасатели получили ряд вызовов, связанных с возгоранием и не только.
В пятницу, 31 января, в 11:12 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном заброшенном доме на улице Палдиски в районе Хааберсти. Звонивший сообщил, что из окна верхнего этажа идет черный дым. На место происшествия прибыли спасатели Лиллекюла и Нымме. Они силой открыли дверь и потушили горящий диван в комнате на четвертом этаже. К 11:30 пожар был локализован. Далее спасатели осмотрели помещения, но внутри никого не оказалось.
В пятницу, 31 января, в 14:45 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на пляже Штрооми в Пыхья-Таллинне обнаружены черные пятна, напоминающие мазут. Спасатели установили, что вещество не было выброшено на берег морем, а просочилось из недр земли. Сбором материала занялся Департамент окружающей среды.
В субботу, 1 февраля, в 00:21 спасатели выехали на Юлиыпиласте теэ в Мустамяэ, где горел автомобиль. Водитель проезжавшего автобуса начал тушить пламя ручным огнетушителем. Спасатели Нымме потушили BMW к 1:18.
В субботу, 1 февраля, в 17:04 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Ряэгу в Кристийне чувствуется запах дыма. Звонившим был сосед, который увидел дым, выходящий из-под двери расположенной рядом квартиры. Прибывшие на место спасатели смогли быстро войти в квартиру. Оказалось, что горит еда. Скорее всего, жилец выпил спиртное и оставил еду на сковороде. Спасатели проветрили помещение. Жильца скорая помощь осмотрела на месте.
В субботу, 1 февраля, в 23:08 спасатели выехали на улицу Юмера в Ласнамяэ, где с потолка в одной из квартир капала вода. Соседи забеспокоились, что с жильцом с верхнего этажа что-то случилось. На место выехали спасатели Ласнамяэ. После громкого стука дверь в квартиру открыли. Оказалось, что жилец уснул в ванной и оставил воду открытой.
В воскресенье, 2 февраля, в 04:48 в центр тревоги поступило сообщение о том, что из гаража на улице Вярси в Нымме идет дым. По словам звонившего, в гараже находилась машина, но был ли там кто-то из людей, он сказать не смог. Прибывшие на место спасатели Нымме проникли в гараж и обнаружили внутри горящий автомобиль, который потушили водой. Никто не пострадал. Инцидентом занялась полиция.