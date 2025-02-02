Венгрия скептически относится к санкциям ЕС против России

Венгрия скептически относится к очередному пакету санкций ЕС в отношении России и ставит свое согласие на это в зависимость от консультаций с США, пишет DW. „Мы должны быть очень осторожны в принятии дальнейших санкций против России“, - заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 2 февраля.

Прежде чем принимать решение о новых ограничительных мерах против России, страны Евросоюза „должны проконсультироваться“ с новой администрацией президента Дональда Трампа, считает венгерский политик. По словам Бока, ЕС должен сначала договориться с Вашингтоном о смысле и возможном содержании нового пакета санкций. Без такой координации венгерское правительство „не видит оснований для дальнейших санкционных решений“, заявил министр, который считается близким доверенным лицом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Бока также поставил под сомнение санкции против России в целом. По его мнению, сейчас „настало время для фундаментальных дебатов“ по этому вопросу. По словам министра, Венгрия „в любом случае имеет принципиальные сомнения в смысле и пользе“ таких санкций против России, потому что „они выглядят совсем не так, как многие ожидали“. Кроме того, „не может быть, чтобы санкции продолжались вечно, и тем самым мы продолжали бы ослаблять европейскую экономику и конкурентоспособность, например, за счет повышения цен на энергоносители“.

Подготовка 16-го пакета санкций

29 января Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по 16-му пакету санкций против России. В ходе обсуждения этого вопроса 27 стран ЕС рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия.

По словам дипломатов, помимо алюминия в санкционный список планируется включить еще 73 танкера так называемого „теневого флота“, которые участвуют в перевозке российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель.