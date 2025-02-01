ВИДЕО | Новоиспеченная чемпионка Европы Нина Петрыкина: это была моя мечта, а медаль — заслуга всех, кто меня поддерживал!

В произвольной программе Нина Петрыкина показала безупречное выступление, набрав 139,24 балла благодаря семи успешно выполненным тройным прыжкам. Она улучшила свой предыдущий рекорд в произвольной программе почти на десять баллов, а общая сумма 208,18 балла принесла ей золотую медаль. Её личный рекорд вырос сразу более, чем на 13 баллов.