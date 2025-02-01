01.02.2025, 00:27
ВИДЕО | Новоиспеченная чемпионка Европы Нина Петрыкина: это была моя мечта, а медаль — заслуга всех, кто меня поддерживал!
ФОТО: | Delfi Meedia
Нина Петрыкина, завоевавшая первую в истории Эстонии золотую медаль на взрослом чемпионате Европы по фигурному катанию, подчеркнула, что этот успех — заслуга всех, кто поддерживал её в ледовом холле „Тондираба“.
В произвольной программе Нина Петрыкина показала безупречное выступление, набрав 139,24 балла благодаря семи успешно выполненным тройным прыжкам. Она улучшила свой предыдущий рекорд в произвольной программе почти на десять баллов, а общая сумма 208,18 балла принесла ей золотую медаль. Её личный рекорд вырос сразу более, чем на 13 баллов.
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