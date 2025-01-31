ФОТО | Президент Алар Карис лично позвонил, чтобы поздравить Нину Петрыкину

Что именно сказал президент, Нина не раскрыла, отметив, что это секрет.

„Поздравляю, Нина Петрыкина! Чемпионка Европы на домашнем льду — значительное достижение, которым гордится вся Эстония. Позвонил, чтобы поздравить её. Выдающееся выступление и исторический момент для нашего спорта!“ — написал Карис в социальной сети X.