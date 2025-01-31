Зимние виды
31.01.2025, 23:52

ФОТО | Президент Алар Карис лично позвонил, чтобы поздравить Нину Петрыкину

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Нина Петрыкина разговаривает с президентом Эстонии
Нина Петрыкина разговаривает с президентом Эстонии
ФОТО: X | X/Alar Karis

После церемонии награждения чемпионку Европы по фигурному катанию 2025 Нину Петрыкину ждал телефонный звонок от президента Эстонии Алара Кариса.

Что именно сказал президент, Нина не раскрыла, отметив, что это секрет.

„Поздравляю, Нина Петрыкина! Чемпионка Европы на домашнем льду — значительное достижение, которым гордится вся Эстония. Позвонил, чтобы поздравить её. Выдающееся выступление и исторический момент для нашего спорта!“ — написал Карис в социальной сети X.

Нина Петрыкина разговоривает с Аларом Карисом

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