31.01.2025, 23:52
ФОТО | Президент Алар Карис лично позвонил, чтобы поздравить Нину Петрыкину(1)
ФОТО: | X/Alar Karis
После церемонии награждения чемпионку Европы по фигурному катанию 2025 Нину Петрыкину ждал телефонный звонок от президента Эстонии Алара Кариса.
Что именно сказал президент, Нина не раскрыла, отметив, что это секрет.
„Поздравляю, Нина Петрыкина! Чемпионка Европы на домашнем льду — значительное достижение, которым гордится вся Эстония. Позвонил, чтобы поздравить её. Выдающееся выступление и исторический момент для нашего спорта!“ — написал Карис в социальной сети X.