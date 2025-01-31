ФОТО | Потрясающе! Нина Петрыкина - новая чемпионка Европы!

Нина Петрыкина блестяще откатала произвольную программу, выполнила все элементы, но допустила падение на ровном месте. Так как падение было не на элементе, то снят всего балл. Судьи дали за прокат 139.24 балла - Петрыкина в очередной раз побила личный рекорд. В сумме у Нины 208,18 балла - это потрясающий результат! И она становится чемпионкой Европы 2025!!!

Анастасия Губанова – 2-я, Нина Пинзарроне – 3-я.

„Огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать! Я не знаю, что происходит внутри меня. Я не привыкла говорить перед такой большой аудиторией, я привыкла только выступать“, — сказала невероятно счастливая Петрыкина в своей победной речи перед публикой в ледовом холле Тондираба.

Золотая медаль чемпионата Европы поднимет Петрыкину до статуса спортсмена категории А для ЭOK. Это означает зарплатный фонд в размере 2500 евро в месяц и стипендия на подготовку - 2000 евро. Тренеру предусмотрена стипендия в размере 1800 евро.

Звание чемпиона Европы также принесет Нине премию в размере 15 000 евро.

Итоговое положение

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 191,44

4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64

5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 181,51

7. Юлия Заутер (Румыния) – 172,64

8. Екатерина Куракова (Польша) – 169,01

9. Кристен Спурс (Великобритания) – 168,21

10. Лорин Шильд (Франция) – 168,21...

До соревнований:

Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.

Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).