Михаил Кылварт: Центристская партия обратится в суд для отмены автоналога

„Согласно конституции, многодетные семьи и люди с инвалидностью находятся под особым попечением государства и местных самоуправлений. Однако, что касается автоналога, то правящая коалиция не предусмотрела никаких исключений для этих групп. Это приведет к ухудшению благосостояния и возможностей для передвижения сельских жителей, многодетных семей и людей с инвалидностью“, - сказал Кылварт.

При поддержке Центристской партии в суд намерены обратиться пенсионер Вальдеко Пальк из Тарту, который в одиночку воспитывает сына с тяжелой инвалидностью, в этом году он должен заплатить 614 евро автоналога, а в следующем - 864 евро, а также семья Алликен Коршунова из Ярвамаа, в которой воспитываются пятеро детей.

„Из конституции следует, что государство и местные самоуправления обязаны устранять неравенство, вызванное недостатками здоровья, таким образом, чтобы люди с недостатками здоровья могли реализовывать свои права наравне с другими. Эта обязанность распространяется на все сферы жизни. Согласно Конвенции о правах инвалидов, государства-участники обязаны принимать действенные меры, чтобы обеспечить людям с инвалидностью возможности передвигаться самостоятельно, это подразумевает также содействие их передвижению выбранным ими способом, в удобное для них время и по доступной цене“, - пояснили адвокаты представляющего Центристскую партию бюро WIDEN Олави-Юри Луйк и Армин Хейнсаар. Они добавили, что для сельских жителей транспортные средства служат для удовлетворения их основных потребностей, и постоянные расходы уже сейчас – до повышения налогов - и так высоки.