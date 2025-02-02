Каша на завтрак – бесплатно. Таллинн расширяет программу школьного питания

Горячий завтрак стал спасением для тех родителей, которые не успевают накормить детей дома перед началом учебного дня. И если, к примеру, в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии каша для всех желающих предлагается на протяжении часа, с 7:30 до 8:30 утра, то в Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии в школьной столовой ее предлагают учащимся на стойке с 7:45 до 09:15 и в буфете до 12:00. Чтобы получить кашу, необходимо зарегистрироваться накануне.

С другой стороны, предоставление бесплатных завтраков – важный шаг к улучшению благополучия детей и формированию здоровых пищевых привычек. „К тому же в сложной экономической ситуации возможности семей значительно различаются, и для некоторых детей школьное питание является единственной возможностью получить горячую еду, — комментирует RusDelfi вице-мэр Алексей Яшин. — Таллинн считает важным принимать комплексные меры по сокращению социально-экономического неравенства в образовании, включая поддержку базовых потребностей детей. Многие школы уже предлагали завтрак своим ученикам, но в этом году мы приняли решение расширить эту возможность на все муниципальные школы“.

В январе были проведены необходимые подготовительные работы, и на сегодняшний день к программе присоединились все школы. В настоящее время этой возможностью пользуются около 4000 учеников в день, что составляет примерно 10% от общего числа учащихся. Ожидается, что в будущем это число возрастет по мере подключения новых школ и роста популярности программы.

Стоимость школьного обеда в муниципальных школах Таллинна покрывается за счет государственного и городского бюджета. Государство выделяет 1 евро на каждого ученика в день и еще 83 цента добавляет город. С начала текущего года город дополнительно финансирует завтрак.

Чтобы предложить бесплатные завтраки в дополнение к традиционным школьным обедам, в бюджете Таллинна на 2025 год предусмотрено 48 000 евро.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить