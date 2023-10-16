Не хлебом единым: какие требования предъявляют к питанию детей в школах Эстонии?

„Как правило, в тендере указано, чего ожидает школа. Например, как часто могут повторяться блюда, сколько раз в неделю должны быть блюда из рыбы, сколько раз – из мяса и т. д. Все эти условия также вносят в договор. Также мы проводим в школе опросы, чтобы выяснить предпочтения и ожидания учеников от школьного обеда“, – говорит Гутман.

Тийу Эндриксон из фирмы Baltic Restaurants добавляет: „Мы бы хотели предлагать больше местной свежей продукции, но цена на нее слишком высока“.

„Мы готовы и очень заинтересованы предложить учащимся лучший и более привлекательный школьный обед. У нас много интересных мыслей и идей, но цена школьного обеда устанавливает рамки, в которые мы должны вместиться. Безусловно, мы хотим больше предлагать свежих местных овощей и фруктов, а также органическую продукцию. Мы очень заинтересованы представить учащимся кухню других стран и таким образом расширить кругозор школьников“, – говорит Марика Гутман из фирмы Tuleleek AS.

Фирмы, которые предоставляют школьное питание, сетуют на то, что хотели бы предложить детям больше интересных блюд, но рамки бюджета сильно ограничены.

Действующей суммы дотации хватает не каждому самоуправлению. Поэтому в каких-то городах власти добавляют средства из своих резервов, а где-то и родители школьников доплачивают за питание детей.

Государство последний раз увеличивало субсидии в 2018 году: с 0,78 евро до 1 евро.

Совсем недавно Рийгикогу отклонил законопроект, предусматривающий повышение государственной дотации на школьные обеды с нынешнего 1 евро до 2 евро на ребенка.

В Эстонии во всех школах предлагают как минимум школьный обед. Во многих школах есть также завтрак или перекус. В группах продленного дня – дополнительное питание, за которое родители нередко должны доплачивать. Основной же прием пищи в школах оплачивают из своего бюджета местные самоуправления – за счет государственных субсидий.

Привычки правильного или неправильного питания формируются с детства. Недостаточное, несбалансированное или однообразное питание в детстве оставляет след на всю жизнь и способствует возникновению болезней. Поэтому школьное питание – после сформированных в семье привычек – играет вторую важную роль.

Строгие правила рациона

Но в любом случае родители имеют право и даже должны знать, что их ребенок ест в школе.

Как говорится в разных работах по исследованию питания детей в школах и детских садах, изданных в Эстонии, требования к приготовлению школьных блюд зависят от возрастных потребностей детей. Строго подсчитывают количество необходимых килокалорий и всевозможных питательных веществ. Также учитывают, какие группы продуктов должны быть в рационе школьника, а что надо оттуда исключить.

Во многих школах есть также буфеты или кафетерии, где дети могут в дополнение к основной еде купить что-то по своему вкусу. Но и к продаваемым продуктам существуют требования.

В их ассортименте должны преобладать полезные для здоровья продукты. А вредных перекусов вроде чипсов или конфет должно быть как можно меньше.

То же самое относится и к автоматам с едой и напитками, которые также встречаются в школьных коридорах.

В документе „Руководство о еде, предлагаемой в буфетах и автоматах детских учебных заведений“, изданном в 2019 году, говорится, что реклама как полезных, так и вредных продуктов в школах запрещена. При этом на видном месте должна быть „пропаганда“ здорового питания, например – плакат с пирамидой продуктов или „правилом тарелки“.

А ситуация, когда ребенок предпочитает еду купить вместо того, чтобы съесть школьный обед, считается неэтичной. Школа не должна способствовать такой тенденции.

Кади Рейнтам, советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел В министерстве начали составлять дорожную карту школьного питания. В ходе этого были выявлены проблемы, связанные с питанием в школах.В документе обозначены решения и действия, которые обеспечат сбалансированный школьный обед, доступный вне зависимости от социально-экономического фона. Мы хотим доработать документ до конца текущего года. Кроме того, министерство работает над обновлением действующего с 2008 года постановления, регулирующего питание в школах. Кроме прочего, в новом постановление будут уточнены требования к питательному составу определенных продуктов питания – например, критерии содержания соли, насыщенных жирных кислот, добавленных сахаров, клетчатки.

Тагли Пицци, эксперт по питанию и движению Института развития здоровья (TAI): ни один прием пищи не определяет, угрожает ли человеку лишний вес

Последний раз TAI проводил анализ школьного питания в 2012 году. С 2015 года действуют обновленные рекомендации по питанию. С тех пор шла работа над регламентом питания в детских учреждениях, но по разным причинам обновления до сих пор не вступили в силу. Нельзя проводить исследования школьного питания, если результаты следует сравнивать с требованиями действующего регламента, которые не соответствуют государственным рекомендациям.