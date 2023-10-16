МК Эстония
16.10.2023, 13:51

Не хлебом единым: какие требования предъявляют к питанию детей в школах Эстонии?

 
Светлана Кючюк
Школьный обед
Школьный обед
ФОТО: Erakogu

С начала учебного года большую часть времени дети проводят в школьных стенах. Соответственно, учебное заведение должно обеспечивать своих подопечных не только пищей для мозга, но и для желудка. Существуют конкретные критерии, что должно включать в себя школьное меню и чего в нем быть не должно, пишет „МК-Эстония“.

Привычки правильного или неправильного питания формируются с детства. Недостаточное, несбалансированное или однообразное питание в детстве оставляет след на всю жизнь и способствует возникновению болезней. Поэтому школьное питание – после сформированных в семье привычек – играет вторую важную роль.

Узкие рамки бюджета

В Эстонии во всех школах предлагают как минимум школьный обед. Во многих школах есть также завтрак или перекус. В группах продленного дня – дополнительное питание, за которое родители нередко должны доплачивать. Основной же прием пищи в школах оплачивают из своего бюджета местные самоуправления – за счет государственных субсидий.

Совсем недавно Рийгикогу отклонил законопроект, предусматривающий повышение государственной дотации на школьные обеды с нынешнего 1 евро до 2 евро на ребенка.

Государство последний раз увеличивало субсидии в 2018 году: с 0,78 евро до 1 евро.

Действующей суммы дотации хватает не каждому самоуправлению. Поэтому в каких-то городах власти добавляют средства из своих резервов, а где-то и родители школьников доплачивают за питание детей.

Фирмы, которые предоставляют школьное питание, сетуют на то, что хотели бы предложить детям больше интересных блюд, но рамки бюджета сильно ограничены.

„Мы готовы и очень заинтересованы предложить учащимся лучший и более привлекательный школьный обед. У нас много интересных мыслей и идей, но цена школьного обеда устанавливает рамки, в которые мы должны вместиться. Безусловно, мы хотим больше предлагать свежих местных овощей и фруктов, а также органическую продукцию. Мы очень заинтересованы представить учащимся кухню других стран и таким образом расширить кругозор школьников“, – говорит Марика Гутман из фирмы Tuleleek AS.

Тийу Эндриксон из фирмы Baltic Restaurants добавляет: „Мы бы хотели предлагать больше местной свежей продукции, но цена на нее слишком высока“.

Гутман объясняет, что меню, помимо государственных стандартов, составляют на основе договоренностей с конкретной школой.

„Как правило, в тендере указано, чего ожидает школа. Например, как часто могут повторяться блюда, сколько раз в неделю должны быть блюда из рыбы, сколько раз – из мяса и т. д. Все эти условия также вносят в договор. Также мы проводим в школе опросы, чтобы выяснить предпочтения и ожидания учеников от школьного обеда“, – говорит Гутман.

Строгие правила рациона

Но в любом случае родители имеют право и даже должны знать, что их ребенок ест в школе.

Как говорится в разных работах по исследованию питания детей в школах и детских садах, изданных в Эстонии, требования к приготовлению школьных блюд зависят от возрастных потребностей детей. Строго подсчитывают количество необходимых килокалорий и всевозможных питательных веществ. Также учитывают, какие группы продуктов должны быть в рационе школьника, а что надо оттуда исключить.

Во многих школах есть также буфеты или кафетерии, где дети могут в дополнение к основной еде купить что-то по своему вкусу. Но и к продаваемым продуктам существуют требования.

В их ассортименте должны преобладать полезные для здоровья продукты. А вредных перекусов вроде чипсов или конфет должно быть как можно меньше.

То же самое относится и к автоматам с едой и напитками, которые также встречаются в школьных коридорах.

В документе „Руководство о еде, предлагаемой в буфетах и автоматах детских учебных заведений“, изданном в 2019 году, говорится, что реклама как полезных, так и вредных продуктов в школах запрещена. При этом на видном месте должна быть „пропаганда“ здорового питания, например – плакат с пирамидой продуктов или „правилом тарелки“.

А ситуация, когда ребенок предпочитает еду купить вместо того, чтобы съесть школьный обед, считается неэтичной. Школа не должна способствовать такой тенденции.

Кади Рейнтам, советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел
Кади Рейнтам, советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел.

В министерстве начали составлять дорожную карту школьного питания. В ходе этого были выявлены проблемы, связанные с питанием в школах.В документе обозначены решения и действия, которые обеспечат сбалансированный школьный обед, доступный вне зависимости от социально-экономического фона. Мы хотим доработать документ до конца текущего года.

Кроме того, министерство работает над обновлением действующего с 2008 года постановления, регулирующего питание в школах. Кроме прочего, в новом постановление будут уточнены требования к питательному составу определенных продуктов питания – например, критерии содержания соли, насыщенных жирных кислот, добавленных сахаров, клетчатки.

Тагли Пицци, эксперт по питанию и движению Института развития здоровья (TAI): ни один прием пищи не определяет, угрожает ли человеку лишний вес

Последний раз TAI проводил анализ школьного питания в 2012 году. С 2015 года действуют обновленные рекомендации по питанию. С тех пор шла работа над регламентом питания в детских учреждениях, но по разным причинам обновления до сих пор не вступили в силу. Нельзя проводить исследования школьного питания, если результаты следует сравнивать с требованиями действующего регламента, которые не соответствуют государственным рекомендациям.

Тагли Пицци, эксперт по питанию и движению Института развития здоровья

Однако весной был проведен анализ влияния цен. Для этого были собраны меню из двенадцати школ по всей Эстонии. Начальные меню были скорректированы в соответствии с планируемым регламентом: необходимо было увеличить количество фруктов, овощей, ягод, рыбы и орехов-семян, при этом сократив количество мяса, молочных продуктов и добавленного сахара.

Ни один прием пищи не определяет, угрожает ли человеку лишний вес. Важно питание в целом, а также движение. Но важно, чтобы прием пищи проходил в физиологически верное время, например, обед должен быть между 11–13 часами, а не в 10 утра. Также должно отводиться достаточно времени для приема пищи. Минимальное время для спокойного обеда – полчаса.

Помимо школьного питания не менее важно, что предлагается в школьном буфете или в торговых автоматах, если они имеются в школе. К сожалению, по-прежнему встречаются руководители школ, которые не слышали, что существует „Руководство о продуктах питания, продаваемых в буфетах и торговых автоматах детских учреждений“ или не заинтересованы в том, чтобы ассортимент продуктов, продаваемых там, был улучшен.

Таблица - количество сточной энергии для ребенка

Какие требования предъявляют к школьному питанию?

• Дети должны есть в определенное время. На прием пищи отводится не менее 15 минут.

• Школьный обед дети должны получать не раньше, чем после второго урока, желательно после третьего-четвертого (при учебе в первую смену).

• Школьный обед должен обеспечивать 30–35% необходимой ребенку энергии и питательных веществ.

• Школьный завтрак или перекус должен обеспечивать 20–25% необходимой ребенку энергии и питательных веществ.

• Ребенок, находящийся в группе продленного дня, должен получать дополнительное питание.

• Рацион ребенка, нуждающегося по медицинским показаниям в особом питании, организуют в соответствии с рекомендациями медработника и пожеланиями родителей.

• В рацион детей, питающихся иначе по религиозным соображениям или по убеждениям родителя, могут быть по желанию внесены изменения.

• Детям в школе должна быть доступна питьевая вода, которая должна находиться на видном месте.

• Меню школьной столовой должно быть составлено минимум на 10 дней.

• Меню составляют из расчета энергии и питательных веществ, необходимых ребенку в сутки.

• Количество белков в дневном рационе должно покрывать минимальную

суточную норму, но не превосходить ее в два раза. 1/3 должны составлять животные белки, но это не могут быть лишь молочные белки.

• На обед детям каждый день должны быть предложены разные основные блюда.

• Пищу для школьников следует готовить из минимально обработанных и свежих продуктов в основном путем выпаривания, варки и тушения.

• Макаронные изделия (желательно из цельнозерновой муки) должны предлагать в качестве гарнира не чаще двух раз в неделю.

• Овощи (кроме картофеля) должны быть каждый день, в том числе – в свежем виде не реже двух раз в неделю.

• Свежие фрукты – не реже трех раз в неделю.

• Блюда из свежей рыбы – не реже одного раза в неделю.

• Блюда с мясом или птицей (желательно без кожи) – не реже двух раз в неделю.

• Блюда из печени подают детям младшего школьного возраста не чаще двух раз в месяц.

• В детском учреждении можно давать для питья только пастеризованное молоко.

• Яйца разрешено предлагать на обед в школах только после их термообработки.

• Готовить пищу предпочтительно на растительных маслах;

• Майонез и соусы на основе майонеза могут использоваться в небольших количествах и не чаще трех раз в месяц.

Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.

Пример школьного меню

Какие ограничения действуют в школьном меню?

• В качестве основной пищи не разрешается предлагать консервы и блюда на их основе;

• Блюда, запеченные в большом количестве жира, запрещены в детских учреждениях;

• Сосиски, вареную колбасу, сардельки и соусы из них рекомендуется предлагать не чаще одного раза в месяц;

• Сырое молоко может использоваться только после термообработки;

• Копченые, сильносоленые, вяленые и острые блюда исключаются из ассортимента продуктов для детей младшего школьного возраста;

• На десерт не подаются сладости, такие как жевательная резинка, батончики из фруктов и мюсли, конфеты;

• Из меню исключаются ароматизированные напитки на основе воды, в том числе энергетические и спортивные, содержащие пищевые красители E102, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154, E155, E180.

Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.

Какие ограничения действуют в школьном меню?

• В качестве основной пищи не разрешается предлагать консервы и блюда на их основе;

• Блюда, запеченные в большом количестве жира, запрещены в детских учреждениях;

• Сосиски, вареную колбасу, сардельки и соусы из них рекомендуется предлагать не чаще одного раза в месяц;

• Сырое молоко может использоваться только после термообработки;

• Копченые, сильносоленые, вяленые и острые блюда исключаются из ассортимента продуктов для детей младшего школьного возраста;

• На десерт не подаются сладости, такие как жевательная резинка, батончики из фруктов и мюсли, конфеты;

• Из меню исключаются ароматизированные напитки на основе воды, в том числе энергетические и спортивные, содержащие пищевые красители E102, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154, E155, E180.

Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.

Что нежелательно продавать в детских учреждениях:

• Продукты с пищевыми красителями, слишком сладкими добавками и усилителями запаха и вкуса;

• Блюда на основе консервов;

• Еду, приготовленную во фритюре;

• Смузи и нектары с добавлением сахара, соковые напитки, напитки из сиропа;

• Энергетические напитки и прохладительные напитки с сахаром, например, спортивные напитки, а также холодный чай, воду с подсластителями, добавленными витаминами и т. п. ;

• Заменители молока с добавлением сахара, например, кокосовое молоко, соевый напиток и т. п. ;

• Напитки с высоким содержанием кофеина (выше 15 мг/100 мл): кофе, мате, черный чай.

• Сухофрукты и консервы из фруктов (кроме варенья), куда при обработке добавляется сахар;

• Предварительно обработанный картофель (например сульфированный);

• Сосиски, вареные, копченые колбасы и закуски;

• Сырые яйца и блюда с ними;

• Шоколад, конфеты, мороженое, печенье, сладкие пирожки, пирожные и т. п. ;

• Закуски с высоким содержанием соли (более 0,8 г /100 г): чипсы, хлебцы, попкорн, орехи и т. п.

Источник: „Руководство о еде, предлагаемой в буфетах и автоматах детских учебных заведений“. 2019 г.

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