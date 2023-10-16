Не хлебом единым: какие требования предъявляют к питанию детей в школах Эстонии?
С начала учебного года большую часть времени дети проводят в школьных стенах. Соответственно, учебное заведение должно обеспечивать своих подопечных не только пищей для мозга, но и для желудка. Существуют конкретные критерии, что должно включать в себя школьное меню и чего в нем быть не должно, пишет „МК-Эстония“.
Привычки правильного или неправильного питания формируются с детства. Недостаточное, несбалансированное или однообразное питание в детстве оставляет след на всю жизнь и способствует возникновению болезней. Поэтому школьное питание – после сформированных в семье привычек – играет вторую важную роль.
Узкие рамки бюджета
В Эстонии во всех школах предлагают как минимум школьный обед. Во многих школах есть также завтрак или перекус. В группах продленного дня – дополнительное питание, за которое родители нередко должны доплачивать. Основной же прием пищи в школах оплачивают из своего бюджета местные самоуправления – за счет государственных субсидий.
Совсем недавно Рийгикогу отклонил законопроект, предусматривающий повышение государственной дотации на школьные обеды с нынешнего 1 евро до 2 евро на ребенка.
Государство последний раз увеличивало субсидии в 2018 году: с 0,78 евро до 1 евро.
Действующей суммы дотации хватает не каждому самоуправлению. Поэтому в каких-то городах власти добавляют средства из своих резервов, а где-то и родители школьников доплачивают за питание детей.
Фирмы, которые предоставляют школьное питание, сетуют на то, что хотели бы предложить детям больше интересных блюд, но рамки бюджета сильно ограничены.
„Мы готовы и очень заинтересованы предложить учащимся лучший и более привлекательный школьный обед. У нас много интересных мыслей и идей, но цена школьного обеда устанавливает рамки, в которые мы должны вместиться. Безусловно, мы хотим больше предлагать свежих местных овощей и фруктов, а также органическую продукцию. Мы очень заинтересованы представить учащимся кухню других стран и таким образом расширить кругозор школьников“, – говорит Марика Гутман из фирмы Tuleleek AS.
Тийу Эндриксон из фирмы Baltic Restaurants добавляет: „Мы бы хотели предлагать больше местной свежей продукции, но цена на нее слишком высока“.
Гутман объясняет, что меню, помимо государственных стандартов, составляют на основе договоренностей с конкретной школой.
„Как правило, в тендере указано, чего ожидает школа. Например, как часто могут повторяться блюда, сколько раз в неделю должны быть блюда из рыбы, сколько раз – из мяса и т. д. Все эти условия также вносят в договор. Также мы проводим в школе опросы, чтобы выяснить предпочтения и ожидания учеников от школьного обеда“, – говорит Гутман.
Строгие правила рациона
Но в любом случае родители имеют право и даже должны знать, что их ребенок ест в школе.
Как говорится в разных работах по исследованию питания детей в школах и детских садах, изданных в Эстонии, требования к приготовлению школьных блюд зависят от возрастных потребностей детей. Строго подсчитывают количество необходимых килокалорий и всевозможных питательных веществ. Также учитывают, какие группы продуктов должны быть в рационе школьника, а что надо оттуда исключить.
Во многих школах есть также буфеты или кафетерии, где дети могут в дополнение к основной еде купить что-то по своему вкусу. Но и к продаваемым продуктам существуют требования.
В их ассортименте должны преобладать полезные для здоровья продукты. А вредных перекусов вроде чипсов или конфет должно быть как можно меньше.
То же самое относится и к автоматам с едой и напитками, которые также встречаются в школьных коридорах.
В документе „Руководство о еде, предлагаемой в буфетах и автоматах детских учебных заведений“, изданном в 2019 году, говорится, что реклама как полезных, так и вредных продуктов в школах запрещена. При этом на видном месте должна быть „пропаганда“ здорового питания, например – плакат с пирамидой продуктов или „правилом тарелки“.
А ситуация, когда ребенок предпочитает еду купить вместо того, чтобы съесть школьный обед, считается неэтичной. Школа не должна способствовать такой тенденции.
Тагли Пицци, эксперт по питанию и движению Института развития здоровья (TAI): ни один прием пищи не определяет, угрожает ли человеку лишний вес
Последний раз TAI проводил анализ школьного питания в 2012 году. С 2015 года действуют обновленные рекомендации по питанию. С тех пор шла работа над регламентом питания в детских учреждениях, но по разным причинам обновления до сих пор не вступили в силу. Нельзя проводить исследования школьного питания, если результаты следует сравнивать с требованиями действующего регламента, которые не соответствуют государственным рекомендациям.
Однако весной был проведен анализ влияния цен. Для этого были собраны меню из двенадцати школ по всей Эстонии. Начальные меню были скорректированы в соответствии с планируемым регламентом: необходимо было увеличить количество фруктов, овощей, ягод, рыбы и орехов-семян, при этом сократив количество мяса, молочных продуктов и добавленного сахара.
Ни один прием пищи не определяет, угрожает ли человеку лишний вес. Важно питание в целом, а также движение. Но важно, чтобы прием пищи проходил в физиологически верное время, например, обед должен быть между 11–13 часами, а не в 10 утра. Также должно отводиться достаточно времени для приема пищи. Минимальное время для спокойного обеда – полчаса.
Помимо школьного питания не менее важно, что предлагается в школьном буфете или в торговых автоматах, если они имеются в школе. К сожалению, по-прежнему встречаются руководители школ, которые не слышали, что существует „Руководство о продуктах питания, продаваемых в буфетах и торговых автоматах детских учреждений“ или не заинтересованы в том, чтобы ассортимент продуктов, продаваемых там, был улучшен.
Какие требования предъявляют к школьному питанию?
• Дети должны есть в определенное время. На прием пищи отводится не менее 15 минут.
• Школьный обед дети должны получать не раньше, чем после второго урока, желательно после третьего-четвертого (при учебе в первую смену).
• Школьный обед должен обеспечивать 30–35% необходимой ребенку энергии и питательных веществ.
• Школьный завтрак или перекус должен обеспечивать 20–25% необходимой ребенку энергии и питательных веществ.
• Ребенок, находящийся в группе продленного дня, должен получать дополнительное питание.
• Рацион ребенка, нуждающегося по медицинским показаниям в особом питании, организуют в соответствии с рекомендациями медработника и пожеланиями родителей.
• В рацион детей, питающихся иначе по религиозным соображениям или по убеждениям родителя, могут быть по желанию внесены изменения.
• Детям в школе должна быть доступна питьевая вода, которая должна находиться на видном месте.
• Меню школьной столовой должно быть составлено минимум на 10 дней.
• Меню составляют из расчета энергии и питательных веществ, необходимых ребенку в сутки.
• Количество белков в дневном рационе должно покрывать минимальную
суточную норму, но не превосходить ее в два раза. 1/3 должны составлять животные белки, но это не могут быть лишь молочные белки.
• На обед детям каждый день должны быть предложены разные основные блюда.
• Пищу для школьников следует готовить из минимально обработанных и свежих продуктов в основном путем выпаривания, варки и тушения.
• Макаронные изделия (желательно из цельнозерновой муки) должны предлагать в качестве гарнира не чаще двух раз в неделю.
• Овощи (кроме картофеля) должны быть каждый день, в том числе – в свежем виде не реже двух раз в неделю.
• Свежие фрукты – не реже трех раз в неделю.
• Блюда из свежей рыбы – не реже одного раза в неделю.
• Блюда с мясом или птицей (желательно без кожи) – не реже двух раз в неделю.
• Блюда из печени подают детям младшего школьного возраста не чаще двух раз в месяц.
• В детском учреждении можно давать для питья только пастеризованное молоко.
• Яйца разрешено предлагать на обед в школах только после их термообработки.
• Готовить пищу предпочтительно на растительных маслах;
• Майонез и соусы на основе майонеза могут использоваться в небольших количествах и не чаще трех раз в месяц.
Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.
Какие ограничения действуют в школьном меню?
• В качестве основной пищи не разрешается предлагать консервы и блюда на их основе;
• Блюда, запеченные в большом количестве жира, запрещены в детских учреждениях;
• Сосиски, вареную колбасу, сардельки и соусы из них рекомендуется предлагать не чаще одного раза в месяц;
• Сырое молоко может использоваться только после термообработки;
• Копченые, сильносоленые, вяленые и острые блюда исключаются из ассортимента продуктов для детей младшего школьного возраста;
• На десерт не подаются сладости, такие как жевательная резинка, батончики из фруктов и мюсли, конфеты;
• Из меню исключаются ароматизированные напитки на основе воды, в том числе энергетические и спортивные, содержащие пищевые красители E102, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154, E155, E180.
Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.
Какие ограничения действуют в школьном меню?
• В качестве основной пищи не разрешается предлагать консервы и блюда на их основе;
• Блюда, запеченные в большом количестве жира, запрещены в детских учреждениях;
• Сосиски, вареную колбасу, сардельки и соусы из них рекомендуется предлагать не чаще одного раза в месяц;
• Сырое молоко может использоваться только после термообработки;
• Копченые, сильносоленые, вяленые и острые блюда исключаются из ассортимента продуктов для детей младшего школьного возраста;
• На десерт не подаются сладости, такие как жевательная резинка, батончики из фруктов и мюсли, конфеты;
• Из меню исключаются ароматизированные напитки на основе воды, в том числе энергетические и спортивные, содержащие пищевые красители E102, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154, E155, E180.
Источник: „Требования к здоровому питанию в дошкольных учреждениях и школах“.
Что нежелательно продавать в детских учреждениях:
• Продукты с пищевыми красителями, слишком сладкими добавками и усилителями запаха и вкуса;
• Блюда на основе консервов;
• Еду, приготовленную во фритюре;
• Смузи и нектары с добавлением сахара, соковые напитки, напитки из сиропа;
• Энергетические напитки и прохладительные напитки с сахаром, например, спортивные напитки, а также холодный чай, воду с подсластителями, добавленными витаминами и т. п. ;
• Заменители молока с добавлением сахара, например, кокосовое молоко, соевый напиток и т. п. ;
• Напитки с высоким содержанием кофеина (выше 15 мг/100 мл): кофе, мате, черный чай.
• Сухофрукты и консервы из фруктов (кроме варенья), куда при обработке добавляется сахар;
• Предварительно обработанный картофель (например сульфированный);
• Сосиски, вареные, копченые колбасы и закуски;
• Сырые яйца и блюда с ними;
• Шоколад, конфеты, мороженое, печенье, сладкие пирожки, пирожные и т. п. ;
• Закуски с высоким содержанием соли (более 0,8 г /100 г): чипсы, хлебцы, попкорн, орехи и т. п.
Источник: „Руководство о еде, предлагаемой в буфетах и автоматах детских учебных заведений“. 2019 г.
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