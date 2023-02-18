„А в школе сейчас макароны дают“. Обеденное меню не вызывает у школьников особого аппетита, порой дети остаются голодными

„За эту сумму во всех городских школах обеспечивается питание, родители не должны ничего доплачивать, – отвечает руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду. – Учитывая, что государство более чем за пять последних лет не повышало субсидию на оплату школьного обеда, возникла ситуация, когда родителям в некоторых самоуправлениях приходится участвовать в оплате школьного питания. В Таллинне до сих пор городского финансирования было достаточно, чтобы обеспечить детям бесплатное питание. Город намерен обеспечить каждому ребенку горячее и качественное школьное питание. Для реализации этих мер поддержки в городском бюджете запланированы дополнительно 3,14 млн евро. В общей сложности на покрытие расходов на питание для детей в городском бюджете на 2023 год предусмотрено 6,4 млн евро“.

С 2023 года управа Таллинна повысила стоимость школьного обеда с 1,56 евро в день до 1,80 евро, чтобы компенсировать подорожание продуктов.

„Почти во всех школьных столовых Daily есть линии самообслуживания, где ученики могут скомпоновать себе подходящую порцию еды. Например, если ученик не ест гречку, то ему не нужно ее класть на тарелку, а вместо этого можно положить, например, картофель“, – объясняет Тийу Эндриксон.

Daily всегда предлагает школьникам блюда на выбор, чем не все фирмы могу похвастаться. Во многих школах меню состоит только из одного горячего блюда.

„Одно большое отличие, которое мы видим по сравнению с 20-летней давностью, состоит в том, что сегодня школьники гораздо лучше едят овощи. Например, если раньше ребенку не особо нравилось блюдо, то он шел в столовую за хлебом. Сегодня из столовой забирают все больше фруктов и овощей. Видно и то, что осведомленность учащихся очень сильно повысилась. Салаты очень хорошо едят“, – говорит директор по продажам Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон.

Для учеников важнее всего, чтобы еда была сытной (53%) и полезной для здоровья (32%). Но учащиеся хотели бы, чтобы в меню было больше десертов (28%) и фруктов (28%).

Опрос показал, что любимым блюдом детей по-прежнему остаются блюда из макарон, которым отдает предпочтение более трети учащихся. За ними следуют „пиккпойс“ и блюда из курицы.

В ходе ежегодного опроса, проведенного крупнейшим предприятием школьного питания Эстонии Baltic Restaurants Estonia AS, которое действует под брендом Daily в 77 школах страны, были выявлены любимые блюда школьников и их удовлетворенность качеством еды. В опросе приняли участие около 10 000 учащихся, работников школ и родителей.

„У меня сын с первого класса доволен едой в столовой. Раньше каждый день приходил и рассказывал, как вкусно было. Сейчас уже так не рассказывает, но говорит, что вкусно, много разных блюд. Сегодня был рис с подливой. Раз в неделю суп дают, всегда разный. И там каждому накладывают, т. е. можно выбрать, брать что-то или нет. Не так, как раньше: заходишь в столовую, а порции уже на столе стоят. Так что мы довольны“, – делится Валентина.

„Еда как еда. Что-то едят, что-то нет. Но я каждый день не спрашиваю. Я ходила на день открытых дверей и сама тоже пробовала, мне понравилось, но видно, что еда недорогая. Это не удивительно – мы все знаем про стоимость и себестоимость продуктов и готового блюда“, – говорит Екатерина, мама двоих школьников.

Конечно, о вкусах не спорят. Среди опрошенных нами родителей и нескольких учеников нашлись и те, кто вполне удовлетворен школьным питанием, и те, кому оно совсем не нравится.

В Нарве из государственного бюджета питание учеников финансируется из расчета 1 евро на ученика в день. Соответственно, город финансирует стоимость обедов, превышающую 1 евро. Родители не участвуют в финансировании школьных обедов.

„Беспокойство по-прежнему вызывают часы школьного обеда, которые различаются между школами. Школьные столовые с ограниченным пространством и большим количеством учеников вынуждают некоторых из них есть обед еще до 10 утра. Из-за этого школьный обед не выполняет своего предназначения, и может возникнуть искажение проблемы –будто дети не едят, потому что еда невкусная. А на самом деле причина кроется в ограниченном пространстве. Некоторые школы разрешили ситуацию, изменив расписание уроков, чтобы больше учеников могли обедать в подходящее для этого время“, – говорит старший специалист отдела городского имущества Сирле Сыстра-Ору.

Если в Таллинне родителям доплачивать за питание не надо, то вот в Тарту городского финансирование не хватает. Родители доплачивают до 21 евро в месяц в зависимости от класса и количества дней, когда ребенок питался в школе.

„К моему величайшему сожалению, дети в школе не едят, не нравится им. Я уверена, там не так уж плохо кормят. Меню столовой на сайте школы есть, я смотрела. Там все нормально. Но старший говорил, что постоянно дают рис, а это единственная каша, которую он не выносит. Младший хотел бы есть только сосиски с макаронами, но их там не дают, может, считается вредным. В общем, полная рассинхронизация. Но когда дают гречку, у детей претензий почти нет. С собой в школу они берут бутерброды, яблоко и попить что-то вроде маленького йогурта. Но домой приходят голодные и сметают ведро еды“, – рассказывает мама Яна.

„Мои вообще неприхотливы, едят все. Я не всегда успеваю готовить, поэтому школьные обеды – спасение. Дети любят все, кроме рыбы. Дочка говорит, что супы так себе, но с фрикадельками – вкусный и борщ нормальный. Второе иногда по два раза берут. В школьном буфете еще покупают ерунду всякую“, – делится Инна.

Дети Оксаны и Инны учатся в одной школе. Но Оксана отмечает, что ее сын не так уж доволен едой в столовой.

„Супы им дают два раза в неделю, и в эти дни сын остается голодным. Школьные супы ему не нравятся. Дома ест, в кафе идем – ест. А в школе невкусно. Не знаю, что там кладут, как можно сделать суп невкусным“, – удивляется Оксана.

Дочь Татьяны тоже не в восторге от школьных супов. Но девочка в принципе не любитель супов.

„Сегодня у них был куриный суп, а на десерт йогурт с вареньем и кокосовой стружкой. Суп, по ее словам, отстой. Причем подносов у них нет, все в руках несут. И хлеб на стол кладут, тарелок для хлеба нет. Я это сейчас увидела на ее фото и пришла в ужас, велела впредь хоть на салфетки хлеб класть“, – замечает Татьяна.

А вот ее сыну куриный суп в школе понравился, но в целом девятиклассник Антон оценивает школьную еду на 6–7 баллов из 10.