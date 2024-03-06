„Малыши бегают с морковками в зубах, и это прекрасно“: как кормят детей в нарвских школах

Питание по принципу шведского стола в Нарвской эстонской госгимназии произвело на учеников и многих родителей большое впечатление. В каком-то смысле затмило впечатление от суперсовременной учебной среды.

Достраивающемуся рядом с Эстонской госгимназией муниципальному эстонскому детсаду не хватает кухни, что может обернуться для родителей повышенной платой за питание детей. В то же время Нарва начинает новый тендер на услугу обедов в муниципальных школах.

„Нестоловский“ уровень

Эстонскую госгимназию и основную школу кормит крупная фирма P. Dussmann, оказывающая соответствующую услугу школам и детсадам по всей Эстонии. В Нарве она же обеспечивает питание в Языковом лицее и Кренгольмской гимназии.

Школьники и гимназисты рады возможности выбора, „нестоловскому“ уровню блюд, светлой, интересно оформленной столовой. Сама она небольшая – на 80 посадочных мест. В целом в учебном комплексе учатся около 340 ребят, но классы обедают в разное время, например, первыми, еще до 11 часов утра, – ученики начальной школы, которым раньше всех идти домой.

Порой в меню предлагается два супа на выбор. Другие основные блюда это, например, курица с гречкой или кускусом и соусом, рис или картофельное пюре с котлетой из баранины, лазанья. Предлагают детям и десерт, напитки, само собой. Можно взять фрукты: груши, апельсины, дыню, бананы, яблоки и т.д.

Для Нарвы шведский стол на школьном обеде не новость, так все устроено уже в большинстве школ, но, конечно, о свободе выбора мечтают там, где все пока по старинке.

В ходе обедов дежурные следят за тем, чтобы ребята не брали слишком много. Но, как рассказывает восьмиклассница Эмили, за две с лишним недели она не была свидетелем конфликтов, когда ученик накладывает слишком много салатов, его просят не усердствовать, а он не соглашается или уступает и расстраивается. По ее словам, всем, как правило, всего хватает, а блюда вкусные.