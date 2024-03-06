„Малыши бегают с морковками в зубах, и это прекрасно“: как кормят детей в нарвских школах(2)
Нарва начинает новый тендер на услугу обедов в муниципальных школах. Достраивающемуся рядом с Эстонской госгимназией муниципальному эстонскому детсаду не хватает кухни, что может обернуться для родителей повышенной платой за питание детей, а в новой госгимназии обеды подаются в формате шведского стола. Что происходит в сфере питания детей в образовательных учреждениях города, разбирался журналист издания Gazeta.ee
Питание по принципу шведского стола в Нарвской эстонской госгимназии произвело на учеников и многих родителей большое впечатление. В каком-то смысле затмило впечатление от суперсовременной учебной среды.
Достраивающемуся рядом с Эстонской госгимназией муниципальному эстонскому детсаду не хватает кухни, что может обернуться для родителей повышенной платой за питание детей. В то же время Нарва начинает новый тендер на услугу обедов в муниципальных школах.
„Нестоловский“ уровень
Эстонскую госгимназию и основную школу кормит крупная фирма P. Dussmann, оказывающая соответствующую услугу школам и детсадам по всей Эстонии. В Нарве она же обеспечивает питание в Языковом лицее и Кренгольмской гимназии.
Школьники и гимназисты рады возможности выбора, „нестоловскому“ уровню блюд, светлой, интересно оформленной столовой. Сама она небольшая – на 80 посадочных мест. В целом в учебном комплексе учатся около 340 ребят, но классы обедают в разное время, например, первыми, еще до 11 часов утра, – ученики начальной школы, которым раньше всех идти домой.
Порой в меню предлагается два супа на выбор. Другие основные блюда это, например, курица с гречкой или кускусом и соусом, рис или картофельное пюре с котлетой из баранины, лазанья. Предлагают детям и десерт, напитки, само собой. Можно взять фрукты: груши, апельсины, дыню, бананы, яблоки и т.д.
Для Нарвы шведский стол на школьном обеде не новость, так все устроено уже в большинстве школ, но, конечно, о свободе выбора мечтают там, где все пока по старинке.
В ходе обедов дежурные следят за тем, чтобы ребята не брали слишком много. Но, как рассказывает восьмиклассница Эмили, за две с лишним недели она не была свидетелем конфликтов, когда ученик накладывает слишком много салатов, его просят не усердствовать, а он не соглашается или уступает и расстраивается. По ее словам, всем, как правило, всего хватает, а блюда вкусные.
„Бывает, конечно, когда что-то не нравится, – говорит Эмили. - Я, например, не люблю сладкий йогурт, но ведь кто-то любит“. Первоклассница Эллен очень рада тому, что можно самой выбирать, что взять, но, например, десерты ест редко. „Мне такое не нравится, там сметана“, – говорит Эллен, хотя сметана, разумеется, есть в редких десертах, а на поверку выясняется, что первокласснице просто не хочется всего незнакомого, непонятного.
Директор: дети едят хорошо, в том числе овощи
Кажется, что проблема шведского стола может быть и в конкуренции за то, что любят все, и в том, что что-то остается без должного внимания. Например, овощные салаты, вообще свежие необработанные овощи, которые популярны не во всех семьях.
Государство выделяет 1 евро на питание одного школьника в день. Местные самоуправления добавляют от себя еще немного, государство увеличивает сумму финансирования для государственных школ. В Эстонской гимназии каждый школьный обед обходится в 1 евро 38 центов. Очень сложно представить, как на эти деньги вообще можно кого-то накормить, а к тому же накормить не так, чтобы просто что-то соответствующее нужному объему калорий было в животе. Но вот на практике оказывается, так бывает.
Директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар очень довольна тем, как складывается все с питанием на новом месте. “Дети точно сейчас едят больше, чем раньше. Не только потому, что пока наша гимназия временно работала на Йоала, 20, ученики часто просто ленились ходить в Профессиональный учебный центр, где было организовано питание, находили какие-то другие варианты. Сейчас все едят, и всем хватает“, – говорит Кяосаар. По ее словам, свежие салаты все-таки популярнее, чем может показаться. „Я очень рада, что их активно берут и младшеклассники. Малыши бегают с морковками в зубах, и это прекрасно. Сейчас мы очень довольны и тем, что не остается много еды“, – делится Кяосаар.
Во входящей в одну группу с данными учебными заведениями Ваналиннаской государственной школе питание обеспечивает Baltic Restaurants Estonia AS, кормящее десятки школ по всей Эстонии, а в Нарве – еще и Пяхклимяэскую школу. “Все очень хорошо, кормят вкусно, всем всего хватает“, – говорит недавно начавшая руководить этим учреждением Алена Кордончук.
На цену влияет и размер школы
В Нарве доплата со стороны муниципалитета за школьные обеды в случае городских учреждений образования варьируется, так как каждое проводило свой конкурс, но в среднем она достаточно скромная, сообщает руководитель Отдела культуры Лариса Дегель.
Надо понимать, что чрезвычайно важен еще размер школы, так как большие объемы способствуют снижению цены за каждый отдельный обед. Министр образования Эстонии Кристина Каллас сообщает, что сейчас стоит вопрос о доплате за школьное питание со стороны родителей, что является нормой в некоторых самоуправлениях, отдельных школах, но это касается, прежде всего, маленьких самоуправлений Эстонии, маленьких школ, где накормить каждого получается гораздо дороже, если в школе учится, например, около ста человек.
Нарвские муниципальные школы будет кормить одна фирма
Лариса Дегель сказала, что уже начинается госпоставка, которая должна определить фирму, которая будет обеспечивать обедами все городские (не государственные) школы.
Это новый этап, который, напротив, может показаться возвращением к прошлому, когда на рынке школьного питания годами царствовали два монополиста, а конкурсов не проводилось, но это другое, так как конкурс уже начался. В этом году заканчиваются договоры с фирмами на три года, которые школы заключали по отдельности. По словам Дегель, один тендер, один поставщик услуги на всех позволит получить самое выгодное предложение по цене отдельного обеда.
„При этом нам очень важно учитывать пожелания каждой школы, то есть сделать так, чтобы каждая получила именно то, что хочет получить“, – указывает Дегель. Она информирует, что пока рано говорить, сколько придется доплачивать за школьные обеды из городского бюджета, так как госпоставка находится на самой начальной стадии.
Отсутствие кухни в достраивающемся детсаду создает проблему
Строящийся буквально в нескольких метрах от Нарвской эстонской госгимназии эстонский муниципальный Ваналиннаский (новое название готовящегося переехать туда „Пунамютсике“) детский сад обладает недостатком – там не была запланирована кухня, что стало больной темой. И не потому, что там будут кормить хуже, чем в других дошкольных учреждениях образования города, кормить будут хорошо, а потому, что цена такого питания будет значительно дороже. По той причине, что в детсадах с кухнями она не учитывает расходы на заработную плату трудящихся в них сотрудников, которая идет по отдельной статье.
Член депутатской комиссии по вопросам образования, оппозиционер Денис Ларченко, говорит о риске превращения этого детсада в элитарный, а, прежде всего, о нарушении принципа равного обращения.
„Цена питания, которую определила госпоставка, предложение победителя, получилась очень высокой. Если в других детсадах питание в день обходится 2-2.30 евро в день, то там – почти 5 евро. Мы поднимали вопрос о необходимости компенсации со стороны города до уровня цен в других детсадах, когда обсуждался бюджет Нарвы на этот год, но решение не было принято. Этот вопрос будет обсуждаться, вероятно, при составлении первого дополнительного бюджета. Нельзя допустить, чтобы одни родители платили за по сути то же самое в два с лишним раза больше, чем другие. Цена питания не может быть причиной для того, чтобы садик превратился в элитарный, чтобы кто-то был вынужден от него отказаться из-за слишком большой финансовой нагрузки, объективно необоснованной“, – уверен Ларченко.
Мэр Нарвы Яан Тоотс заверяет, что компенсация расходов на питание со стороны муниципалитета в случае Ваналиннаского детсада – решенный уже вопрос, то есть родителям оно будет обходиться примерно в такую же сумму, как в других детсадах города.
Питание в новый детсад будут доставлять с кухни соседней госгимназии фирма P. DUSSMANN EESTI OÜ, выигравшая в поставке и услугу на кормление дошкольников.
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