ФОТО | В Тарту из высотки Tigutorn эвакуировали людей. Что случилось?

На сообщение отреагировали все оперативные службы, людей из здания эвакуировали. Рядом со зданием находились машины спасателей и скорой помощи. В воздухе можно было наблюдать дроны. Улица Вяйке-туру была закрыта для движения. В Tigutorn зашли саперы вместе с собакой.

В 13.45 из Департамента полции и погранохраны порталу Delfi сообщили, что были проверены все этажи высотки, но ничего опасного в Tigutorn не найдено.

Проверили и то жилое помещение, за дверью которого был предположительно оставлен подозрительный предмет. „Ни за дверью квартиры, ни в самой квартире ничего не нашли“, - сообщили в полиции. Хозяин квартиры, который, насколько известно, позвонил в Центр тревоги, находился в состоянии легкого замешательства. Его передали под опеку медикам.

„Отбой тревоги“, - резюмировали в полиции.

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