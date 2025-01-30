30.01.2025, 16:45
Пожар в Копли с двумя погибшими: вероятная причина известна, расследование закончено(1)
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Вечером 25 декабря в пожаре на улице Малева в столичном Пыхья-Таллинне погибли два человека, еще двое пожарных получили серьезные травмы. Спасательный департамент немедленно приступил в расследованию обстоятельств трагического инцидента.
„Следователи Пыхьяского спасательного центра на основании найденных на месте происшествия улик, а также показаний соседей и близких пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара было курение“, - сообщил порталу Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу. Человек, очевидно, курил в постели и уснул, оставив окурок горящим.
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