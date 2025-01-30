Пожар в Копли с двумя погибшими: вероятная причина известна, расследование закончено

„Следователи Пыхьяского спасательного центра на основании найденных на месте происшествия улик, а также показаний соседей и близких пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара было курение“, - сообщил порталу Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу. Человек, очевидно, курил в постели и уснул, оставив окурок горящим.