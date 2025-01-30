ЧП и криминал
30.01.2025, 16:45

Пожар в Копли с двумя погибшими: вероятная причина известна, расследование закончено

 (1)
ФОТО: Päästeamet

Вечером 25 декабря в пожаре на улице Малева в столичном Пыхья-Таллинне погибли два человека, еще двое пожарных получили серьезные травмы. Спасательный департамент немедленно приступил в расследованию обстоятельств трагического инцидента.

„Следователи Пыхьяского спасательного центра на основании найденных на месте происшествия улик, а также показаний соседей и близких пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара было курение“, - сообщил порталу Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу. Человек, очевидно, курил в постели и уснул, оставив окурок горящим.

Расследование причины пожара закончено. „Зато продолжается расследование, почему попали в такую тяжелую ситуацию спасатели, и почему воспламенились выделяющиеся при горении газы. Мы ознакомим общественность с результатоми этого расследования, когда будут известны все факты“, - сказал Палу.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии