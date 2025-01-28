28.01.2025, 12:15
Ученик распылил в школе перцовый баллончик: детей эвакуировали
В понедельник, 27 января, в 13:59 в центр тревоги поступил звонок из здания школы Аравете. Звонивший сообщил, что один из учеников распылил в раздевалке газ из перцового баллончика. Поскльку двери в помещения были закрыты, газ, к счатью, никуда не распространился. Детей из здания школы эвакуировали, а спасатели проветрили раздевалку и фойе.
Поскольку, по предварительной информации, перцовый баллончик принес в школу одни из учеников, на место вызвали полицию. Далее ребенком займется участковый. Привлечены и родители ребенка. Обстоятельства, при которых ребенок принес в школу перцовый баллончик, устанавливаются.