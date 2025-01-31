Воруют даже энергетики: Rimi ставит защитные элементы на товары за 2 евро

Магазины чаще всего устанавливают защитные элементы на товары, которые легко вынести и которые особенно привлекательны для воров. В первую очередь это касается дорогостоящей продукции – например, премиального алкоголя или сменных лезвий для бритья.

Однако в последние годы под защиту стали попадать и более дешевые товары. Так, в одном из столичных Rimi защитные элементы появились даже на энергетических напитках. Некоторые из них с учетом скидки стоят менее двух евро. Читатель RusDelfi прислал фотографию, сделанную в магазине Rimi на Нарвском шоссе в Таллинне.

Вот как это решение прокомментировала менеджер по форматам Rimi Елена Литвинович: „У нас в магазинах действуют внутренние правила, определяющие, какие товары требуют установки защитных элементов. Обязательному обеспечению безопасности подлежат определенные товары, но каждый магазин также имеет право дополнительно защищать те товары, которые в данном конкретном месте являются наиболее „популярными“ среди воров. Решение об установке защитных элементов, включая защитные наклейки, зависит прежде всего от стоимости товара и уровня риска. Если стоимость товара превышает установленный порог или в прошлом зафиксированы повторяющиеся случаи краж, принимаются соответствующие меры безопасности“.

Ранее Литвинович уже отмечала, что количество краж возросло как в 2023 году, так и в 2024-м. Тогда она подчеркивала, что выделить конкретную категорию товаров сложно – воровали буквально всё, включая товары первой необходимости.

Помимо энергетических напитков, в Rimi защитные элементы начали устанавливать и на упаковки кофе.

Пользователи Facebook также отмечают, что в Латвии защитные элементы начали устанавливать на множество товаров, которые раньше продавались без них, и иронично предполагают, что, видимо, Эстония – следующая в очереди.

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