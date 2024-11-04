ВИДЕО | Недовольный покупатель Maxima: „Я не работаю кассиром. Почему открыты только кассы самообслуживания?“(4)
В редакцию RusDelfi обратился обеспокоенный читатель с историей о своем посещении магазина Maxima в Тарту. Зайдя в магазин и увидев, что кассиров нет, он сразу предупредил сотрудницу: „Кассами самообслуживания пользоваться не буду, если кассир не подойдет – оставлю тележку с продуктами и уйду“. Покупатель считает, что у клиента всегда должен быть выбор. Магазин же настаивает, что за кассами самообслуживание – будущее.
Работница Maxima сообщила, что в магазине уже три года нет кассиров и добавила, что все идет к тому, что скоро останутся только терминалы самообслуживания.
На это покупатель отреагировал уже более резко: „Мне наплевать! Я не работаю кассиром. Магазин нарушает закон“, – Дмитрий считает, что у человека всегда должен быть выбор, в какую кассу идти. Он также подчеркнул, что наличие кассиров важно для людей, которые по состоянию здоровья не могут пользоваться кассами самообслуживания.