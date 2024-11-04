ВИДЕО | Недовольный покупатель Maxima: „Я не работаю кассиром. Почему открыты только кассы самообслуживания?“

В редакцию RusDelfi обратился обеспокоенный читатель с историей о своем посещении магазина Maxima в Тарту. Зайдя в магазин и увидев, что кассиров нет, он сразу предупредил сотрудницу: „Кассами самообслуживания пользоваться не буду, если кассир не подойдет – оставлю тележку с продуктами и уйду“. Покупатель считает, что у клиента всегда должен быть выбор. Магазин же настаивает, что за кассами самообслуживание – будущее.