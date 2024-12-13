В Латвии сотрудница Maxima сообщила, что покупать алкоголь в присутствии ребенка нельзя, хотя это не так. А как обстоят дела в Эстонии?

Недавно в латвийскую редакцию Otkrito обратилась клиентка магазина Maxima. Она рассказала, что видела, как женщина выбирала алкоголь в специализированном отделе. Рядом с ней был ребенок лет десяти. К ним подошла сотрудница магазина и предупредила, что закон запрещает покупать алкоголь в присутствии ребенка и за это может быть наложен штраф.

На запрос журналистов глава коммуникационного отдела Maxima в Латвии ответила, что закон разрешает покупку алкоголя совершеннолетним, даже если рядом с ним находится ребенок. Также она добавила, что с сотрудницей магазина, сделавшей замечание клиентке, была проведена беседа.

Чтобы узнать, есть ли в Эстонии законы, ограничивающие продажу алкоголя в присутствии детей, RusDelfi направил запрос в пресс-службу Maxima. Вот что ответила руководитель по связям с общественностью Яника Яаго: „В наших магазинах мы следуем государственным законам, то есть не продаем алкоголь лицам младше 18 лет или находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Также продавцы обязаны проверять документы, если есть сомнения по поводу возраста покупателя. У нас нет отдельных указаний, что алкоголь нельзя продавать взрослому, который находится в магазине с ребенком. Однако были случаи, когда продавец отказывался продать алкоголь, если за товар расплачивался несовершеннолетний, даже если он находился в магазине в сопровождении совершеннолетнего“.

В законе также сказано, что алкоголь нельзя продавать совершеннолетнему человеку, если известно, что он собирается передать его ребенку. Продавец может не проверять возраст покупателя по документу, если человек выглядит явно совершеннолетним или его личность известна продавцу.

Подробнее об этом можно прочитать в Законе об алкоголе на эстонском языке.

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