Нижнее белье, батуты и ювелирка. Топ-10 лучших магазинов в центре Ülemiste

По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, именно в сложные времена особенно важно поддерживать мотивацию арендаторов. „Каждый центр должен обращать внимание на своих арендаторов и ценить их вклад, ведь в итоге это отражается на удовлетворенности клиентов и общей успешности центра. Без магазинов и арендаторов, предлагающих услуги, центр Ülemiste не был бы среди жителей Таллинна и Харьюмаа самым популярным местом для шопинга с большим отрывом от конкурентов“, – сказал Пярнитс.

Баллы на конкурсе „Лучший магазин“ накапливаются в течение года, а победителей определяют на основании более, чем десятка критериев, причем набольшее значение имеют результаты мониторинга обслуживания. Кроме того, учитываются такие факторы, как рост оборота, участие в проводимых центром кампаниях и мероприятиях и хорошее сотрудничество с центром. Лучшим магазином в год 20-летия Ülemiste стал магазин нижнего белья Change Lingerie, который арендует в центре площади с самого начала его работы. Второго места удостоился батутный комплекс Trampolino, а третье занял ювелирный магазин Given. Награды были торжественно вручены победителям на традиционном новогоднем гала-празднике, который Ülemiste проводит для арендаторов и работников центра.

Руководитель центра отметил, что в этом году первая тройка выделяется сильными результатами во всех основных категориях. „В случае Change особого признания заслуживает стабильно высокий уровень обслуживания и чрезвычайно активное участие в кампаниях центра. В отношении Trampolino можно отметить великолепное сотрудничество с нашим центром – они принимали участия в наших мероприятиях и сами проводили для клиентов атмосферные мероприятия. Given же бросается в глаза качественным обслуживанием и привлекательно оформленными витринами“, – отметил Пярнитс.