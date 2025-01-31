Нижнее белье, батуты и ювелирка. Топ-10 лучших магазинов в центре Ülemiste
Центр Ülemiste наградил успешных арендаторов. Лучшим был признан магазин нижнего белья Change Lingerie. Победу ему обеспечили высокие результаты мониторинга обслуживания и рост оборота. Специальной награды центра удостоился батутный комплекс Trampolino.
По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, именно в сложные времена особенно важно поддерживать мотивацию арендаторов. „Каждый центр должен обращать внимание на своих арендаторов и ценить их вклад, ведь в итоге это отражается на удовлетворенности клиентов и общей успешности центра. Без магазинов и арендаторов, предлагающих услуги, центр Ülemiste не был бы среди жителей Таллинна и Харьюмаа самым популярным местом для шопинга с большим отрывом от конкурентов“, – сказал Пярнитс.
Баллы на конкурсе „Лучший магазин“ накапливаются в течение года, а победителей определяют на основании более, чем десятка критериев, причем набольшее значение имеют результаты мониторинга обслуживания. Кроме того, учитываются такие факторы, как рост оборота, участие в проводимых центром кампаниях и мероприятиях и хорошее сотрудничество с центром. Лучшим магазином в год 20-летия Ülemiste стал магазин нижнего белья Change Lingerie, который арендует в центре площади с самого начала его работы. Второго места удостоился батутный комплекс Trampolino, а третье занял ювелирный магазин Given. Награды были торжественно вручены победителям на традиционном новогоднем гала-празднике, который Ülemiste проводит для арендаторов и работников центра.
Руководитель центра отметил, что в этом году первая тройка выделяется сильными результатами во всех основных категориях. „В случае Change особого признания заслуживает стабильно высокий уровень обслуживания и чрезвычайно активное участие в кампаниях центра. В отношении Trampolino можно отметить великолепное сотрудничество с нашим центром – они принимали участия в наших мероприятиях и сами проводили для клиентов атмосферные мероприятия. Given же бросается в глаза качественным обслуживанием и привлекательно оформленными витринами“, – отметил Пярнитс.
„Победа в конкурсе среди 212 предприятий обслуживания – большая честь и важное признание для команды Change Lingerie и ее многолетней целеустремленной работы во имя нашей миссии – предлагать посетителям наилучший шопинг, – сказал руководитель L ́Dolcevita Янек Бирнбаум, поблагодарив центр за организацию конкурса. – Новогодний гала-праздник очень важен для нашей команды – он традиционно становится важнейшим мероприятием года. Мы представлены в торговых центрах стран Балтии уже около 20 лет, но именно профессиональное и открытое руководство центра Ülemiste создало наилучшую атмосферу сотрудничества, являющуюся одной из опор нашего успеха“.
В 2024 году центр Ülemiste отмечал свой 20-летний юбилей, в честь которого впервые вручал специальную юбилейную награду „Ülemiste Parim 2024“, которой удостоился новый Центр лазертага в Trampolino. „Trampolino – великолепный пример того, что развлечения являются неотъемлемой частью современного торгового центра. Trampolino – наш надежный партнер, который предлагает семьям качественный отдых и возможности активного времяпрепровождения“, - пояснил Пярнитс важность развлечений.
„Награда „Ülemiste Parim“ – большая честь для нас. Она показывает, что мы на верном пути. Мы задались целью развивать сектор развлечений в центре Ülemiste, продолжая предлагать качественное обслуживание, – поблагодарил собственник Trampolino Тоомас Каарес, добавив, что впереди ждут новые вызовы и аттракционы. – У нас появятся боулинг, интерактивная викторина и много других развлечений для людей любого возраста“.