Экономика
24.11.2024, 18:16

Станет почти в два раза больше! Торговый центр Ülemiste опубликовал последние фотографии планируемого расширения

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Ülemiste keskuse uus peasissepääs.
Ülemiste keskuse uus peasissepääs.
ФОТО: Esplan | Ülemiste keskus

Торговый центр Ülemiste — один из крупнейших торговых центров в странах Балтии. К 2030 году его площадь планируют увеличить почти вдвое. На этой неделе были опубликованы рендеры, показывающие, как будет выглядеть торговый центр с новыми пристройками.

У торгового центра Ülemiste готовы визуализации детального плана расширения, которые ранее не показывались. На них изображено предполагаемое строительство пристройки, которую планируется завершить в течение нескольких лет, но не позднее 2030 года. Руководство центра впервые представило новые чертежи на этой неделе на Большом собрании арендаторов Ülemiste Keskus.

В детальном плане, разработанном весной, уточнены объемы строительства и вопросы, связанные с функциональностью. В первой очереди пристройки будут созданы помещения для медицинских услуг и библиотеки, а также добавлены офисные площади.

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