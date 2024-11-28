Руководитель центра Ülemiste: станет тяжелее, но инвестиции в регион должны продолжаться

Предприниматель и визионер Линнар Вийк, удостоившийся недавно титула горожанина года в Таллинне, в своем выступлении подчеркнул, что потребители все чаще ищут всесторонний опыт. А именно, 60% людей больше не хотят просто покупать бренд, а ищут впечатлений. По этой причине Вийк отмечает, что магазины в будущем будут все больше трансформироваться в шоурумы, где можно повысить качество впечатлений на каждом квадратном метре, имеющемся в распоряжении магазина.

На общем собрании арендаторов обзор трендов и конкурентной ситуации среди торговых центров Таллинна представила эксперт по исследованиям Kantar Emor Ану Варблане. Проведенное этой осенью исследование показало, что самым популярным торговым центром Таллинна является Ülemiste – спонтанно его назвали 76% респондентов. За ним следуют торговые центры Rocca Al Mare Keskus и Kristiine Keskus – их назвали 67% и 66% респондентов соответственно.

С другой стороны, Пярнитс отметил и положительную тенденцию, которая заключается в том, что в центре Ülemiste по-прежнему нет вакантных арендных площадей. „Есть и те, кто говорят, что если в центре Ülemiste открыться не получается, то они вовсе не будут выходить на эстонский рынок, – сказал Пярнитс. – На сегодняшний день Ülemiste даже имеет возможность выбирать арендаторов“.

Пярнитс отметил, что все указывает на то, что сложные времена продлятся еще по меньшей мере полгода, поскольку никто не может сказать, как повлияют на людей выросшие цены и вступающие в силу налоговые изменения.

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил в пресс-релизе, что торговля сейчас переживает непростые времена, и ожидаемый период восстановления оказался длиннее, чем надеялись участники индустрии. „Если 2023 год стал для Ülemiste лучшим за все время существования центра, то в этом году оборот и число посетителей в сравнении с прошлым годом упали на 3–4%“, – рассказал Пярнитс, добавив, что подобный спад затронул практически все торговые центра Таллинна.

Общее собрание арендаторов центра Ülemiste прошло в центре Ülemiste 20 ноября – это крупнейшее ежегодное мероприятие, объединяющее арендаторов и партнеров сети.

Район Юлемисте станет важнейшим в Эстонии транспортным узлом

На панельном обсуждении общего собрания под руководством председателя правления Esplan Кади Метсмаа шла дискуссия на тему будущего района Юлемисте. Возглавляющий Rail Baltic Estonia Анвар Салометс рассказал, что станция Юлемисте в будущем станет многофункциональным транспортным узлом. Rail Baltica привлечет в район Юлемисте большое число посетителей, поскольку прогнозируется, что одно только количество клиентов Rail Baltica составит около 2 миллионов человек в год, а, кроме того, через терминал будут проходить пассажиры Elron, а также пассажиры трамваев и автобусов. По приблизительным оценкам, после сдачи терминала через него будут ежедневно проходить около 10 000 пассажиров, а в пиковые часы – около двух тысяч человек.

Главный архитектор Таллинна Андро Мянд отметил, что для города важен и перенос в район Юлемисте автовокзала, обслуживающего междугородные маршруты, поскольку это позволит объединить в одном месте все транспортные узлы, и туристам не придется ездить по всему Таллинну, чтобы пересесть на другой вид транспорта. По словам главного архитектора столицы, в будущем Юлемисте, а также Кристийне могут стать важнейшими узлами для пользователей общественного транспорта.

Глава Таллиннского аэропорта Рийво Тувике отметил, что район Юлемисте становится уникальным мультимодальным транспортным центром столицы Эстонии, объединяющим наземный и воздушный транспорт. С появлением Rail Baltica аэропорт также прогнозирует резкий рост числа пассажиров. Если в этом году число авиапассажиров впервые превышает 3,5 миллиона, то к 2030 году ожидается, что их число вырастет до 6 миллионов человек.

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс подчеркнул, что хорошая доступность района в целом должна быть всесторонней, поскольку для развития Юлемисте это является вызовом, имеющим ключевое значение. Амбициозная цель заключается в том, чтобы торговый центр Ülemiste и район Юлемисте стали единым целым – местом, на которое люди приезжают посмотреть.

Расширение центра Ülemiste и связанные с этим девелоперские проекты сделают район новым центральным узлом мобильности столицы, создав качественное городское пространство как для местного населения, так и для зарубежных гостей. Проект включает реконструкцию нынешнего заднего фасада, который должен стать презентабельным и привлекательным элементом Парка Европы и окружающей застройки. Запланированы парковка вместительностью до трех подземных этажей и 12 надземных этажей для помещений с различным функциями. Наиболее высокие здания будут расположены вдоль улицы Суур-Сыямяэ, из которых меньшие по площади – в восточной части комплекса. Будет построено 21 000 м2 дополнительных площадей для торговли и оказания услуг, а также 8 этажей – 37 000 м2 – офисных помещений.

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