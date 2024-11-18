Два миллиарда евро! Читайте, кто возглавил рейтинг TOP101 самых дорогих предприятий Эстонии(10)
Первые три месте в рейтинге TOP 101 самых дорогих предприятий Эстонии, который был составлен занимающейся консультированием предприятий по вопросам купли-продажи компанией Prudentia, фондовой биржей Nasdaq Tallinn и адвокатским бюро Triniti на основании данных по состоянию на конец 2023 года, заняли Swedbank Eesti стоимостью 1,96 миллиарда евро, Luminor Bank 1,74 миллиарда евро и Eesti Energia стоимостью 1,62 миллиарда евро.
Swedbank Eesti возглавляет рейтинговую таблицу TOP101 уже три года подряд.
„На рынке с такой жёсткой конкуренцией каждая награда – это радостное событие. По сути, банк торгует доверием и деньгами, поэтому, чтобы клиенты были удовлетворены, надо много и упорно работать. Если вы разочаруете клиента сегодня, он уже не даст вам второго шанса, и, таким образом, стоимость предприятия не сохранится и не увеличится, – сказал Олави Лепп, председатель правления Swedbank Eesti, принимавший титул самого дорогого предприятия Эстонии.
– Мы продолжаем свою работу по финансированию эстонских предприятий и жителей Эстонии, так что любое сотрудничество и помощь со стороны общества и государства приветствуются, поскольку слова „финансовый сектор“ и „чрезмерное регулирование“ уже становятся синонимами. Сокращение бюрократии в целом – это самый большой стимул для роста, который политики и чиновники могут дать эстонской экономике и предпринимательству“.
„Рентгеновские снимки эстонской экономики“
По словам Иллара Каазика, ведущего партнёра фирмы Prudentia, являющейся инициатором составления рейтинговых таблиц, TOP101 и TopTech (рейтинга самых дорогих технологических предприятий) – словно рентгеновские снимки эстонской экономики, которые позволяют более глубоко исследовать самые крупные и наиболее динамично развивающиеся сегменты.
„Эти рейтинговые таблицы – выражение внимания и уважение эстонским предпринимателям за их труд и создание ценностей. Анализ данных рейтинга позволяет выявить общие тенденции в различных отраслях эстонской экономики, а это в свою очередь позволяет понять, являются ли изменения в рамках одного предприятия скорее исключением или отражают более глубокие процессы, происходящие во всей отрасли“, – отметил Каазик. Он также сказал, что считает наиболее вероятным претендентом на то, чтобы в ближайшие годы сместить Swedbank с первой строчки TOP101, зарегистрированный в Эстонии и планирующий IPO Bolt, стоимость которого по оценкам рейтинга TopTech нынешнего года составила 5,5 млрд евро.
По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn и бирж Nasdaq Baltic Каарела Отса, в этом году как рейтинг TOP101, так и рейтинг самых ценных технологических предприятий Эстонии TopTech показывают, что в последние годы произошли резкие изменения в формировании ценностей предприятий и отношения инвесторов. „В отличие от сказочного мира прошлого, в последние несколько лет и в Эстонии, и в Европе, и во всем мире деньги имеют цену, и это определённо повлияло на оценку стоимости предприятий и перспектив того или иного сектора. Предприятия оценивают перспективы развития экономической среды более пессимистично. Давление инфляции, продолжающейся уже довольно давно, высокие процентные ставки, различные повышения налогов и общие проблемы европейского региона нашли своё отражение в TOP. Один из рецептов достижения роста в ближайшие годы – вывести, наконец, на биржу акции большинства государственных предприятий, и даже (почему бы и нет?) мажоритарные акции – это сделает картину экономики более ясной и поможет государству сосредоточиться на важном“, — сказал Отс.
Рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии TOP101 отличается, по мнению Каарела Отса, от многих других составляемых в Эстонии рейтингов, касающихся предпринимательства, поскольку при определении лучших учитываются не только оборот, прибыль и показатели роста. „Предприятия также получают чёткую обратную связь о том, как их видят и оценивают общество, среда и те, кто их финансирует. При составлении рейтинга Таллиннская фондовая биржа Nasdaq предоставляет оценку прозрачности предприятий посредством показателя корпоративного управления (Corporate Governance), который влияет на конечную стоимость предприятия в пределах 20%“, – отметил Отс.
Эстонские предприниматели всё чаще используют слияние и поглощение
По мнению Тыниса Тамме, партнёра и присяжного адвоката адвокатского бюро Triniti, которое в этом году впервые приняло участие в составлении рейтинга TOP101, рейтинг TOP101 показывает, что эстонские предприниматели всё чаще используют сделки слияния и поглощения (сделки M&A) для расширения своего бизнеса на международном уровне и повышения ценности своих компаний.
„В рейтинге этого года выделяется, например, включённое в основной список Таллиннской фондовой биржи предприятие AS Infortar, которое занимается морскими пассажирскими перевозками, развитием коммерческой недвижимости и энергетикой. Эффект от этого должен быть заметен и в следующем году: недавно компания Mainor вместе с новыми соинвесторами приобрела Technopol Ülemiste, компанию, занимавшуюся развитием крупнейшего бизнес-городка в странах Балтии; компанию Operail приобрели владельцы Tartu Mill; состоялась успешная сделка MBO, в рамках которой Свен Пертенс, много лет руководивший TREV-2, выкупил долю французского капитала“, – пояснил Тамме. По его словам, активность в заключении сделок заметна и в некоторых других сферах экономики, например в сельском хозяйстве, где продажа (семейных) предприятий часто обусловлена процессом смены поколений.
„Будущие наследники нынешних собственников и руководителей не всегда заинтересованы в том, чтобы продолжать их дело, и в этом случае у семейного бизнеса появляются новые собственники, что явно влияет на рынок сделок, а также отражается в рейтинге наиболее дорогих предприятий“.
Предприятия, вошедшие в TOP101 2024 года, распределились по отраслям следующим образом: финансовые услуги 21,9%, сектор недвижимости 16%, коммунальные услуги 14,5%, транспорт 9,3% и энергетика 9,2%. При этом сектора финансовых услуг, коммунального хозяйства и производства энергии выросли по сравнению с 2023 годом, а вот производственный сектор претерпел настолько серьёзный спад, что об этом стоит задуматься: с 10,6 процента в 2023 году до 5,5 процента в 2024 году. Нельзя не отметить также, что соотношение общей стоимости предприятий TOP101 и валового внутреннего продукта Эстонского государства в текущих ценах также снижается уже четвёртый год подряд. Важно учитывать тот факт, что цепной показатель стоимости ВВП, то есть стоимость, скорректированная с учётом влияния инфляции, снижается, но в текущих ценах рост ВВП значителен.
В этом году победителями явно стали банки и предприятия сектора торговли автомобилями, а проигравшими в основном оказались предприятия деревообрабатывающего сектора, а также Synlab AS и Icosagen AS, которые увеличивали оборот в период пандемии Covid. Неожиданно, но в цене потеряла и компания Ericsson Eesti AS, продажи которой на домашнем рынке в Швеции за год сократились почти на 100 миллионов евро. Значительно упала также стоимость Tavid AS, но в этом случае стоит иметь в виду, что, в результате сочетания различных рисков, год у предприятия был на удивление удачным – за ростом в 127%, отмеченном в рейтинге 2023 года, последовало падение в 65% в рейтинге 2024 года. Если продолжить называть конкретные компании, то очень хороший результат показали Veho Baltics OÜ, GO Group AS, Elisa Eesti AS, Mootor Grupp AS, Maxima Eesti OÜ, Elke Grupi AS и Adole Invest AS. Рост стоимости этих предприятий колебался в диапазоне от 40% до 84%. Продавцы продуктов питания и потребительских товаров Maxima Eesti OÜ, OG Elektra AS и Rimi Eesti Food AS также продемонстрировали рост стоимости.
Общая стоимость всех предприятий, вошедших в рейтинг TOP101, достигла 31 миллиарда евро, то есть, выросла незначительно, и, по сути, осталась такой же, как и в прошлом году. Минимальная стоимость, которой должно было обладать предприятие, чтобы войти в рейтинговую таблицу TOP101, в 2024 году составила 81,8 миллиона евро, то есть уменьшилась за год на 2,5 миллиона. В этом году в TOP вошли 9 предприятий, стоимость которых превышает 1 миллиард евро, столько же, сколько и в прошлом году. В силу изменения методики в рейтинг TOP101 вернулось несколько предприятий, в том числе Viru Keemia Grupp, Sportland International Group и Circle K Eesti.
Что нас ждет?
В соответствии с методикой составления рейтинговой таблицы TOP101, оценивается стоимость бизнес-деятельности предприятия, то есть объём ценности, который предприятие создаёт посредством своей бизнес-деятельности как для собственников, так и для кредиторов. При этом следует учитывать, что стоимость, создаваемая бизнес-деятельностью, не всегда равна общей стоимости предприятия. Этот метод не учитывает все активы предприятия, которые зачастую могут приносить не операционный, а финансовый доход. Однако финансовый доход не учитывается в расчётах EBITDA. Одним из наиболее ярких примеров в этой ситуации является компания NOTORIOUS OÜ. Активы этого предприятия по состоянию на конец 2023 года превысили один миллиард евро, но в TOP 101 оно не вошло. Большая часть состояния предприятия приходится на акции Wise, поскольку владельцем NOTORIOUS OÜ является один из основателей Wise – Таавет Хинрикус.
Prudentia Tallinn в сотрудничестве с биржей Nasdaq Tallinn и адвокатским бюро Triniti уже шестой год подряд составляет рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии TOP101 с целью продвижения и освещения эстонского рынка капитала и вклада эстонских предпринимателей в устойчивое развитие экономики Эстонии. Эстонские предприниматели создают рабочие места и обеспечивают необходимые для существования государства налоговые поступления. Изменение состава списка 101 самого дорогого предприятия и их общей стоимости говорит о том, куда мы идём, и что нас ждёт впереди.
С полным списком самых дорогих по состоянию на 2024 год предприятий Эстонии, вошедших в рейтинг TOP101, можно ознакомиться на сайте www.top101.ee. Подробный обзор рейтинга вместе с дополнительными материалами и интервью будет опубликован также в Delfi Ärileht в рубрике TOP101 и в журнале Magnaat.
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