Два миллиарда евро! Читайте, кто возглавил рейтинг TOP101 самых дорогих предприятий Эстонии

В этом году победителями явно стали банки и предприятия сектора торговли автомобилями, а проигравшими в основном оказались предприятия деревообрабатывающего сектора, а также Synlab AS и Icosagen AS, которые увеличивали оборот в период пандемии Covid. Неожиданно, но в цене потеряла и компания Ericsson Eesti AS, продажи которой на домашнем рынке в Швеции за год сократились почти на 100 миллионов евро. Значительно упала также стоимость Tavid AS, но в этом случае стоит иметь в виду, что, в результате сочетания различных рисков, год у предприятия был на удивление удачным – за ростом в 127%, отмеченном в рейтинге 2023 года, последовало падение в 65% в рейтинге 2024 года. Если продолжить называть конкретные компании, то очень хороший результат показали Veho Baltics OÜ, GO Group AS, Elisa Eesti AS, Mootor Grupp AS, Maxima Eesti OÜ, Elke Grupi AS и Adole Invest AS. Рост стоимости этих предприятий колебался в диапазоне от 40% до 84%. Продавцы продуктов питания и потребительских товаров Maxima Eesti OÜ, OG Elektra AS и Rimi Eesti Food AS также продемонстрировали рост стоимости.