Два миллиарда евро! Читайте, кто возглавил рейтинг TOP101 самых дорогих предприятий Эстонии

„Эти рейтинговые таблицы – выражение внимания и уважение эстонским предпринимателям за их труд и создание ценностей. Анализ данных рейтинга позволяет выявить общие тенденции в различных отраслях эстонской экономики, а это в свою очередь позволяет понять, являются ли изменения в рамках одного предприятия скорее исключением или отражают более глубокие процессы, происходящие во всей отрасли“, – отметил Каазик. Он также сказал, что считает наиболее вероятным претендентом на то, чтобы в ближайшие годы сместить Swedbank с первой строчки TOP101, зарегистрированный в Эстонии и планирующий IPO Bolt, стоимость которого по оценкам рейтинга TopTech нынешнего года составила 5,5 млрд евро.

– Мы продолжаем свою работу по финансированию эстонских предприятий и жителей Эстонии, так что любое сотрудничество и помощь со стороны общества и государства приветствуются, поскольку слова „финансовый сектор“ и „чрезмерное регулирование“ уже становятся синонимами. Сокращение бюрократии в целом – это самый большой стимул для роста, который политики и чиновники могут дать эстонской экономике и предпринимательству“.

„На рынке с такой жёсткой конкуренцией каждая награда – это радостное событие. По сути, банк торгует доверием и деньгами, поэтому, чтобы клиенты были удовлетворены, надо много и упорно работать. Если вы разочаруете клиента сегодня, он уже не даст вам второго шанса, и, таким образом, стоимость предприятия не сохранится и не увеличится, – сказал Олави Лепп, председатель правления Swedbank Eesti, принимавший титул самого дорогого предприятия Эстонии.

По мнению Тыниса Тамме, партнёра и присяжного адвоката адвокатского бюро Triniti, которое в этом году впервые приняло участие в составлении рейтинга TOP101, рейтинг TOP101 показывает, что эстонские предприниматели всё чаще используют сделки слияния и поглощения (сделки M&A) для расширения своего бизнеса на международном уровне и повышения ценности своих компаний.

Рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии TOP101 отличается, по мнению Каарела Отса, от многих других составляемых в Эстонии рейтингов, касающихся предпринимательства, поскольку при определении лучших учитываются не только оборот, прибыль и показатели роста. „Предприятия также получают чёткую обратную связь о том, как их видят и оценивают общество, среда и те, кто их финансирует. При составлении рейтинга Таллиннская фондовая биржа Nasdaq предоставляет оценку прозрачности предприятий посредством показателя корпоративного управления (Corporate Governance), который влияет на конечную стоимость предприятия в пределах 20%“, – отметил Отс.

По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn и бирж Nasdaq Baltic Каарела Отса, в этом году как рейтинг TOP101, так и рейтинг самых ценных технологических предприятий Эстонии TopTech показывают, что в последние годы произошли резкие изменения в формировании ценностей предприятий и отношения инвесторов. „В отличие от сказочного мира прошлого, в последние несколько лет и в Эстонии, и в Европе, и во всем мире деньги имеют цену, и это определённо повлияло на оценку стоимости предприятий и перспектив того или иного сектора. Предприятия оценивают перспективы развития экономической среды более пессимистично. Давление инфляции, продолжающейся уже довольно давно, высокие процентные ставки, различные повышения налогов и общие проблемы европейского региона нашли своё отражение в TOP. Один из рецептов достижения роста в ближайшие годы – вывести, наконец, на биржу акции большинства государственных предприятий, и даже (почему бы и нет?) мажоритарные акции – это сделает картину экономики более ясной и поможет государству сосредоточиться на важном“, — сказал Отс.

„В рейтинге этого года выделяется, например, включённое в основной список Таллиннской фондовой биржи предприятие AS Infortar, которое занимается морскими пассажирскими перевозками, развитием коммерческой недвижимости и энергетикой. Эффект от этого должен быть заметен и в следующем году: недавно компания Mainor вместе с новыми соинвесторами приобрела Technopol Ülemiste, компанию, занимавшуюся развитием крупнейшего бизнес-городка в странах Балтии; компанию Operail приобрели владельцы Tartu Mill; состоялась успешная сделка MBO, в рамках которой Свен Пертенс, много лет руководивший TREV-2, выкупил долю французского капитала“, – пояснил Тамме. По его словам, активность в заключении сделок заметна и в некоторых других сферах экономики, например в сельском хозяйстве, где продажа (семейных) предприятий часто обусловлена ​​процессом смены поколений.

„Будущие наследники нынешних собственников и руководителей не всегда заинтересованы в том, чтобы продолжать их дело, и в этом случае у семейного бизнеса появляются новые собственники, что явно влияет на рынок сделок, а также отражается в рейтинге наиболее дорогих предприятий“.

Предприятия, вошедшие в TOP101 2024 года, распределились по отраслям следующим образом: финансовые услуги 21,9%, сектор недвижимости 16%, коммунальные услуги 14,5%, транспорт 9,3% и энергетика 9,2%. При этом сектора финансовых услуг, коммунального хозяйства и производства энергии выросли по сравнению с 2023 годом, а вот производственный сектор претерпел настолько серьёзный спад, что об этом стоит задуматься: с 10,6 процента в 2023 году до 5,5 процента в 2024 году. Нельзя не отметить также, что соотношение общей стоимости предприятий TOP101 и валового внутреннего продукта Эстонского государства в текущих ценах также снижается уже четвёртый год подряд. Важно учитывать тот факт, что цепной показатель стоимости ВВП, то есть стоимость, скорректированная с учётом влияния инфляции, снижается, но в текущих ценах рост ВВП значителен.