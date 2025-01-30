Важно! Проверьте действительность документов и наличие PIN-кодов перед тем, как декларировать доходы

По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыер, с подачей декларации не нужно спешить. „Декларирование доходов начнётся 15 февраля и продлится до 30 апреля. Однако уже сейчас разумно убедиться в том, что к этому всё готово: документы действительны и PIN-коды имеются в наличии. Вы успеете обновить документы при необходимости“, – сказала Рандвер-Сыер.

Если ID-карта утратила свой срок действия, то сперва необходимо ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны по адресу iseteenindus.politsei.ee. „Если у человека есть фотография, соответствующая требованиям, образец подписи и отпечатки пальцев, то ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании можно всего за несколько минут. Если нет фотографии, подписи и отпечатков пальцев, то их можно сделать в дигикиоске, который находится в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Время не нужно бронировать заранее для того, чтобы воспользоваться услугами этого киоска, а после выполнения там необходимых действий можно ходатайствовать о получении документа в самообслуживании“, – сказала старший комиссар бюро идентификации и статусов Марит Абрам.

Она объяснила, что также Smart-ID или Mobiil-ID можно использовать вместо ID-карты в качестве средства аутентификации при входе в e-MTA. „Если эти варианты входа в систему имеются, то стоит их использовать, потому что для получения новых PIN-кодов для ID-карты необходимо прийти в бюро обслуживании Департамента полиции и погранохраны и на месте уплатить государственную пошлину в размере 10 евро за получение новых кодов“, – добавила Абрам.