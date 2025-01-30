Важно! Проверьте действительность документов и наличие PIN-кодов перед тем, как декларировать доходы
Налогово-таможенный департамент (НТД), Департамент полиции и погранохраны и Департамент государственной информационной системы напоминают, что необходимо проверить срок действия документов и наличие PIN-кодов перед тем, как начнётся декларирование доходов 15 февраля.
По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыер, с подачей декларации не нужно спешить. „Декларирование доходов начнётся 15 февраля и продлится до 30 апреля. Однако уже сейчас разумно убедиться в том, что к этому всё готово: документы действительны и PIN-коды имеются в наличии. Вы успеете обновить документы при необходимости“, – сказала Рандвер-Сыер.
Если ID-карта утратила свой срок действия, то сперва необходимо ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны по адресу iseteenindus.politsei.ee. „Если у человека есть фотография, соответствующая требованиям, образец подписи и отпечатки пальцев, то ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании можно всего за несколько минут. Если нет фотографии, подписи и отпечатков пальцев, то их можно сделать в дигикиоске, который находится в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Время не нужно бронировать заранее для того, чтобы воспользоваться услугами этого киоска, а после выполнения там необходимых действий можно ходатайствовать о получении документа в самообслуживании“, – сказала старший комиссар бюро идентификации и статусов Марит Абрам.
Она объяснила, что также Smart-ID или Mobiil-ID можно использовать вместо ID-карты в качестве средства аутентификации при входе в e-MTA. „Если эти варианты входа в систему имеются, то стоит их использовать, потому что для получения новых PIN-кодов для ID-карты необходимо прийти в бюро обслуживании Департамента полиции и погранохраны и на месте уплатить государственную пошлину в размере 10 евро за получение новых кодов“, – добавила Абрам.
Руководитель отдела электронной идентификации из Департамента государственной информационной системы Анна Ыуэкаллас подчеркнула, что помимо действующих документов и PIN-кодов необходимо себя обеспечить безопасным функционирующим оборудованием, а также соответствующими системами для того, чтобы был доступ к электронным услугам. „Важно использовать новейшее программное обеспечение для идентификации, доступное на веб-странице ID-карты по адресу www.id.ee, а также нужно убедиться в том, что антивирусная система компьютера обновлена“, – дала Ыуэкаллас рекомендации о декларировании доходов в электронном виде.
Доходы за 2024 год удобнее и проще всего задекларировать посредством среды э-услуг e-MTA, для доступа к которой необходимо иметь действующую ID-карту, Smart-ID или Mobiil-ID и действующие PIN-коды. Пользователи носителей электронной идентичности из государств-членов Европейского союза могут получить доступ также к среде e-MTA, если их e-ID соответствуют требованиям. Вход в e-MTA осуществляется посредством государственной службы аутентификации.
Если имеются технические возможности для использования среды e-MTA, то э-услуга „Мои доходы“ предоставит обзор того, кто и в какой сумме произвёл выплаты для человека в 2024 году, а также сколько им было использовано не облагаемого налогом дохода. Кроме того, он увидит там свою предполагаемую обязанность по уплате подоходного налога, окончательная сумма которого рассчитывается только после того, как будет подана декларация о подоходном налоге, где будут учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.