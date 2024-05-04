04.05.2024, 13:10
Статистика деклараций о доходах: один житель Эстонии должен доплатить государству более 800 000 евро подоходного налога(7)
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Всего в Налогово-таможенный департамент (MTA) было подано 767 676 деклараций, из которых 97,5% было получено через портал электронных услуг e-MTA.
„Больше всего деклараций всегда подается сразу же в так называемый день открытия. Так, 15 февраля в общей сложности было подано более 189 тысяч деклараций“, - сообщил Delfi руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас. „За февраль было подано 536 544 декларации, а это около 68% от всех деклараций“, - добавил он.