Экономика
04.05.2024, 13:10

Статистика деклараций о доходах: один житель Эстонии должен доплатить государству более 800 000 евро подоходного налога

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Ühel inimesel tuleb riigile juurde maksta üle 800 000 euro tulumaksu.
Ühel inimesel tuleb riigile juurde maksta üle 800 000 euro tulumaksu.
ФОТО: Delfi Meedia

Всего в Налогово-таможенный департамент (MTA) было подано 767 676 деклараций, из которых 97,5% было получено через портал электронных услуг e-MTA.

„Больше всего деклараций всегда подается сразу же в так называемый день открытия. Так, 15 февраля в общей сложности было подано более 189 тысяч деклараций“, - сообщил Delfi руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас. „За февраль было подано 536 544 декларации, а это около 68% от всех деклараций“, - добавил он.

В марте ежедневно подавалось в среднем около 5000 деклараций, в апреле - в среднем 2400 деклараций в день."

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RusDelfi
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