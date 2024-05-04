Статистика деклараций о доходах: один житель Эстонии должен доплатить государству более 800 000 евро подоходного налога

„Больше всего деклараций всегда подается сразу же в так называемый день открытия. Так, 15 февраля в общей сложности было подано более 189 тысяч деклараций“, - сообщил Delfi руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас. „За февраль было подано 536 544 декларации, а это около 68% от всех деклараций“, - добавил он.