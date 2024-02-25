Вы уже подали налоговую декларацию? Еще раз о том, что нужно знать о льготах и другие актуальные вопросы

По-прежнему можно вычитать из доходов проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования – в общей сложности до 1200

Дополнительная налоговая льгота за детей отражается в декларации того родителя, который в течение года получал от Департамента социального страхования пособие на ребенка.

В этом году в последний раз при подаче декларации о доходах можно воспользоваться рядом льгот: вычесть проценты по жилищному кредиту и получить дополнительные налоговые льготы за второго, третьего ребенка до 17 лет. Также в последний раз супруги смогут передать друг другу неиспользованные налоговые льготы.

В 2023 году также начали применять отдельную налоговую льготу для пенсионеров по старости. Это – фиксированная сумма, не зависящая от размера дохода человека, и в 2023 году она составляла 704 евро в месяц, или 8448 евро в год.

В 2023 году общая налоговая льгота для каждого человека (не облагаемый подоходным налогом минимум) составляла до 7848 евро в год, то есть до 654 евро в месяц, однако то, вернут ли вам подоходный налог или нужно будет его доплатить – зависит от размера вашего суммарного дохода за весь год.

„Лучше подождать до конца марта или начала апреля“, – советуют налоговики, подчеркивая, что скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени подачи декларации.

Если же вы предпочитаете подавать декларацию на бумаге, и вам для этого необходимо посетить контору обслуживания НТД, то лучше приходить не в первые недели подачи деклараций, поскольку обычно в это время большие очереди.

Если раньше НТД начинал возвращать переплаченный подоходный налог уже в конце февраля, то в этом году ведомство сообщило, что раньше 5 марта ждать обратно своих денег не стоит. Если декларация подана на бумаге, то вернут деньги не раньше 18 марта.

Подача налоговых деклараций в этом году началась 15 февраля и продолжится до 30 апреля.

евро. Вычеты не могут превышать 50 процентов от вашего дохода, облагаемого налогом, за тот же налоговый период, а проценты по жилищному кредиту – 300 евро.

Кроме того, из облагаемого налогом дохода можно вычесть добровольные накопительные пенсионные выплаты – в размере 15 процентов от дохода, но не более 6000 евро в год.

Актуальные вопросы

На вопросы читателей „МК-Эстонии“ ответила консультант налогового отдела Налогово-таможенного департамента Елена Агиевич.

У меня двое детей, старшему из которых в этом году исполнилось 17 лет. Могу ли я еще в этом году использовать дополнительный необлагаемый минимум за второго ребенка?

Если старшему ребенку в 2023 году исполнилось 17 лет, то у вас есть право на дополнительную льготу за второго ребенка в сумме 1848 евро.

К сведению: один из родителей или опекунов ребенка, на иждивении которого находятся двое или более несовершеннолетних детей, может вычесть из дохода определенную сумму на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, начиная со второго ребенка.

Эта сумма – 1848 евро на второго ребенка и 3048 евро, начиная с третьего ребенка.

Льготу можно использовать с года рождения ребенка или назначения опекуна и пока ребенку не исполнится 17 лет.

В случае спора родителем, содержащим ребенка, считается тот, кому выплачивают детское пособие.

Если ребенок получает доход, то размер льготы уменьшается (на сумму полученного за год дохода). Однако если ребенок получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию в случае потери кормильца, размер льготы остается прежним.

Я – пенсионер, и в прошлом году я работала, но в декабре меня сократили и выплатили компенсацию. И теперь я вижу в декларации, что должна подоходный налог примерно на ту же сумму доплатить. То есть весь этот доход был засчитан на 2023 год. А если бы выплаты были произведены в январе, этой ситуации бы не возникло?

Если пенсионер в 2023 году достиг возраста пенсии по старости (родился в июне 1959 года и ранее), тогда его налоговая льгота в 2023 году составляет 8448 евро.