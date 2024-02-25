Вы уже подали налоговую декларацию? Еще раз о том, что нужно знать о льготах и другие актуальные вопросы
15 февраля в Эстонии началась подача деклараций о доходах физических лиц за 2023 год. Налогово-таможенный департамент (НТД) рекомендует заранее посмотреть свои доходы за прошлый год и использование налоговых льгот в среде самообслуживания в интернете. „МК-Эстония“ выяснила, что изменится в этом году, какие льготы можно будет использовать в последний раз и что обязательно нужно знать пенсионерам?
Подача налоговых деклараций в этом году началась 15 февраля и продолжится до 30 апреля.
Если раньше НТД начинал возвращать переплаченный подоходный налог уже в конце февраля, то в этом году ведомство сообщило, что раньше 5 марта ждать обратно своих денег не стоит. Если декларация подана на бумаге, то вернут деньги не раньше 18 марта.
НТД советует людям проявлять терпение при декларировании доходов и отдавать предпочтение электронной подаче деклараций в среде самообслуживания e-MTA.
Если же вы предпочитаете подавать декларацию на бумаге, и вам для этого необходимо посетить контору обслуживания НТД, то лучше приходить не в первые недели подачи деклараций, поскольку обычно в это время большие очереди.
„Лучше подождать до конца марта или начала апреля“, – советуют налоговики, подчеркивая, что скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени подачи декларации.
Налоговые льготы
В 2023 году общая налоговая льгота для каждого человека (не облагаемый подоходным налогом минимум) составляла до 7848 евро в год, то есть до 654 евро в месяц, однако то, вернут ли вам подоходный налог или нужно будет его доплатить – зависит от размера вашего суммарного дохода за весь год.
В 2023 году также начали применять отдельную налоговую льготу для пенсионеров по старости. Это – фиксированная сумма, не зависящая от размера дохода человека, и в 2023 году она составляла 704 евро в месяц, или 8448 евро в год.
В этом году в последний раз при подаче декларации о доходах можно воспользоваться рядом льгот: вычесть проценты по жилищному кредиту и получить дополнительные налоговые льготы за второго, третьего ребенка до 17 лет. Также в последний раз супруги смогут передать друг другу неиспользованные налоговые льготы.
Дополнительная налоговая льгота за детей отражается в декларации того родителя, который в течение года получал от Департамента социального страхования пособие на ребенка.
По-прежнему можно вычитать из доходов проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования – в общей сложности до 1200
евро. Вычеты не могут превышать 50 процентов от вашего дохода, облагаемого налогом, за тот же налоговый период, а проценты по жилищному кредиту – 300 евро.
Кроме того, из облагаемого налогом дохода можно вычесть добровольные накопительные пенсионные выплаты – в размере 15 процентов от дохода, но не более 6000 евро в год.
Актуальные вопросы
На вопросы читателей „МК-Эстонии“ ответила консультант налогового отдела Налогово-таможенного департамента Елена Агиевич.
У меня двое детей, старшему из которых в этом году исполнилось 17 лет. Могу ли я еще в этом году использовать дополнительный необлагаемый минимум за второго ребенка?
Если старшему ребенку в 2023 году исполнилось 17 лет, то у вас есть право на дополнительную льготу за второго ребенка в сумме 1848 евро.
К сведению: один из родителей или опекунов ребенка, на иждивении которого находятся двое или более несовершеннолетних детей, может вычесть из дохода определенную сумму на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, начиная со второго ребенка.
Эта сумма – 1848 евро на второго ребенка и 3048 евро, начиная с третьего ребенка.
Льготу можно использовать с года рождения ребенка или назначения опекуна и пока ребенку не исполнится 17 лет.
В случае спора родителем, содержащим ребенка, считается тот, кому выплачивают детское пособие.
Если ребенок получает доход, то размер льготы уменьшается (на сумму полученного за год дохода). Однако если ребенок получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию в случае потери кормильца, размер льготы остается прежним.
Я – пенсионер, и в прошлом году я работала, но в декабре меня сократили и выплатили компенсацию. И теперь я вижу в декларации, что должна подоходный налог примерно на ту же сумму доплатить. То есть весь этот доход был засчитан на 2023 год. А если бы выплаты были произведены в январе, этой ситуации бы не возникло?
Если пенсионер в 2023 году достиг возраста пенсии по старости (родился в июне 1959 года и ранее), тогда его налоговая льгота в 2023 году составляет 8448 евро.
Если в течение 2023 года не облагаемый подоходным налогом минимум использовали в разрешенном объеме (т. е. к выплатам 2023 года налоговую льготу использовали в размере не более 704 евро в месяц), тогда полученная при сокращении компенсация никаким образом не повлияла бы на расчет подоходного налога.
У пенсионера могла возникнуть обязанность по доплате подоходного налога в случае, если в течение календарного года налоговая льгота была применена в большем объеме, чем предусмотрено законом, т. е. больше 8448 евро.
Если пенсионер в 2023 году не достиг возраста пенсии по старости (родился в июле 1959 года и позже), тогда его налоговая льгота зависит от размера дохода за год.
При доходе:
• до 14 400 евро в год: налоговая льгота – 7848 евро в год,
• от 14 400 евро до 25 200 евро в год: налоговая льгота рассчитывается по формуле: 7848–7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400),
• 25 200 евро и более в год: налоговых льгот нет.
Получение компенсации по сокращению влияет на размер дохода за год и, соответственно, на налоговые льготы.
Если компенсация по сокращению получена в ноябре или декабре 2023 года, тогда законодательство разрешает перенести часть полученной в 2023 году компенсации на следующий налоговый период.
Продекларированную в части 1 таблицы 5.1 компенсацию по сокращению можно уменьшить на:
• 1/3, если компенсация выплачена в ноябре и получена за три месяца;
• 2/3, если компенсация выплачена в декабре и получена за три месяца;
• 1/2, если компенсация выплачена в декабре и получена за два месяца.
Сумма, на которую налогоплательщик уменьшает компенсацию, считается доходом следующего налогового периода, т. е. доходом 2024 года.
Уменьшать следует не только сумму дохода, но также и удержанный с компенсации подоходный налог.
Перенос части полученной в 2023 году компенсации по сокращению на 2024 год в некоторых случаях позволяет снизить налоговую нагрузку.
Каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально, так как окончательный расчет подоходного налога зависит от размера дохода за год, от примененных в течение года налоговых льгот и от окончательного не облагаемого подоходным налогом минимума, который рассчитывается на основании всех задекларированных доходов.
Я – мать маленького ребенка и не работаю. Недавно узнала, что если бы мы с мужем подавали совместную декларацию, он бы получил налоговую льготу. Можно ли нам изменить декларации за последние три года, чтобы получить недополученную льготу?
В настоящий момент нет такого понятия как совместная декларация, но законодательство предусматривает возможность переноса налоговых льгот супругу, в том числе – и не облагаемого подоходным налогом минимума.
Вы можете передать свои налоговые льготы супругу только в случае, если ваш годовой доход был меньше 2160 евро, а ваш совместный с супругом доход не превысил за год 50 400 евро.
Если у вас в 2023 году не было дохода, вы можете передать 2160 евро. Если в 2023 году у вас был доход, тогда передаваемая льгота в размере 2160 евро будет уменьшена на сумму вашего дохода за год.
Вы можете исправить декларацию за предыдущие три года. Декларацию за 2020 год можно исправлять только до 30 апреля 2024 года. Если вы желаете исправить ранее представленные декларации, вам надо обратиться в службу поддержки НТД. Удобнее всего отправить письмо в е-МТА в рубрике „Общение“. Исправить декларации надо будет также вашему супругу.
Я – работающий пенсионер, что для меня изменилось в этом году?
С 1 января 2023 года к лицам, достигшим пенсионного возраста по старости, применяется отдельная налоговая льгота, гарантирующая, что среднюю пенсию по старости – независимо от размера дохода человека – облагать налогами не будут.
Если в 2023 году вы достигли возраста пенсии по старости (родились в июне 1959 года и ранее), тогда ваша налоговая льгота в 2023 году – 8448 евро, и она не зависит от вашего годового дохода.
Если вы продолжаете работать, то важно знать, что Департамент социального страхования автоматически, без предоставления заявления, применяет налоговую льготу в размере средней пенсии по старости.
Если ваша пенсия меньше средней пенсии по старости, работодатель может применить неиспользованную часть налоговой льготы на основании вашего заявления.
Средняя пенсия по старости в 2023 году – 704 евро в месяц, в 2024 году – 776 евро.
Если вы также получаете выплаты из II ступени пенсионного страхования, которые облагаются подоходным налогом по ставке 10%, тогда право применить неиспользованную часть налоговой льготы после Департамента социального страхования переходит Пенсионному центру, который применяет ее также без предоставления заявления, и только потом право на применение налоговой льготы появляется у работодателя (на основании заявления работника). Ответственность за правильность указанной в заявлении суммы неиспользованной налоговой льготы несет работник.
У нас с мужем есть ребенок, и часть расходов на обучение и кружки ребенка оплачиваю я, а часть – он. Тем не менее все эти расходы записаны почему-то только в моей декларации. Как я могу часть расходов „передать“ мужу, чтобы он тоже воспользовался льготами?
Если при перерасчете подоходного налога вы не использовали в полном объеме налоговые льготы – например, за расходы на обучение, то при предоставлении декларации в e-MTA система автоматически предоставит вам возможность их передать. В случае передачи налоговых льгот первым представлять декларацию о доходах должен супруг, у которого годовой доход меньше или у которого больше налоговых льгот.
К сведению: при уплате расходов на обучение надо позаботиться о том, чтобы учебному заведению были известны имя и личный код обучающегося, а также имя и личный код лица, которое платит за обучение. Учебные заведения предоставляют НТД декларацию INF 3, в которой указаны данные обучающегося, данные лица, которое несло расходы, и сумму уплаченных расходов.
На основании представленных учебным заведением данных будет предварительно заполнена ваша декларация о доходах.
Что делать, если я не вижу в декларации предварительно заполненных данных о выплатах?
НТД подчеркивает, что учреждения и предприятия, через которые люди пользуются льготами по налогу, должны были передать данные о расходах людей до 1 февраля.
Своевременно поданная информация о налоговых льготах будет предварительно внесена в декларации по подоходному налогу, что позволит людям быстро и с учетом вычетов декларировать свои доходы и сразу же узнавать свои окончательные налоговые обязательства за предыдущий год.
Данные должны были предоставить банки, держатели пенсионного регистра, страховые компании и фирмы, предлагающие обучение. Физические лица также могут вычесть подарки и пожертвования, сделанные учреждениям, включенным в список некоммерческих организаций, фондов и религиозных объединений, освобожденных от подоходного налога.
Если вы не увидели в своей декларации предварительно заполненных данных о расходах на обучение, пожертвованиях, выплатах процентов по жилищному кредиту и т. д., то нужно связаться с учреждением, которому вы платили, и попросить срочно предоставить данные или выдать справку об уплате, которую потом прикрепить к декларации.
Как узнать заранее, сколько вам вернут или сколько вы должны будете доплатить?
Нужно зайти на сайт www.emta.ee и войти в самообслуживание.
Слева откроется меню, где можно выбрать нужный раздел.
В разделе „Мои доходы“ – информация о том, кто производил человеку выплаты в 2023 году и сколько не облагаемого налогом дохода было использовано.
На этой же странице налогоплательщик может увидеть свою предполагаемую обязанность по уплате подоходного налога, рассчитанную на основании данных, известных Налогово-таможенному департаменту, или предполагаемую сумму возврата.
Окончательные цифры выяснятся после представления декларации о доходах, когда будут учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.
Данные о доходах физического лица НТД внесет в предварительно заполненную декларацию за 2023 год.
Подробнее о не облагаемом налогом доходе можно прочитать на сайте НТД в разделе „Учет не облагаемого налогом дохода“ (нужно на главной странице выбрать „Частный клиент“, затем „Налоги и уплата налогов“ и потом „Налоговые льготы“).
Наша справка
За 2022 год представлено: 783 000 деклараций (96,5% в электронном виде)
Возвращено жителям Эстонии: 217 млн евро переплаченного подоходного налога
Пришлось доплатить: 86,3 млн евро.
В НТД ожидают, что в этом году цифры будут примерно такими же.
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