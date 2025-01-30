СМИ: Среди пассажиров разбившегося самолета American Airlines были российские фигуристы(1)
Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщили ТАСС и Sports.ru со ссылкой на источники.
Сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим, выступающий за сборную США по фигурному катанию, предположительно, также находился на борту самолета, сообщил телеграм-канал Shot.
В числе пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, сообщил источник ТАСС.
Спортивный агент Ари Закарян сообщил „Матч ТВ“, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. „Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были“, — сообщил Закарян.
Американский фигурист Люк Ванг также сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находились несколько тренеров и фигуристов, пишет Медуза.
Ассоциация фигурного катания США сообщила, что на борту самолета находились несколько фигуристов. „Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас“, — говорится в заявлении ассоциации, которое цитирует Reuters.
Американский фигурист Джон Маравилла заявил РИА Новости, что на борту самолета находились по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров и родственников. Маравилла заявил, что сам он не смог попасть на рейс American Airlines.
Телеграм-канал Mash сообщил без ссылки на источник, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета, — „дети российских эмигрантов“. Mash распространил список спортсменов, предположительно летевших на самолете. В нем упомянуты 13 человек, подлинность списка не подтверждена. В списке упомянута фигуристка Аннабель Морозова, но, по данным источника ТАСС, она не находилась на борту самолета.
В Уичито, откуда вылетел самолет, ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию.
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов выступали в паре в составе сборной СССР, а затем — России. В 1994 году они выиграли чемпионат мира.
Самолет American Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона после того, как столкнулся с армейским вертолетом вечером 29 января. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете летели трое солдат. Спасателям в первые часы после крушения не удалось найти выживших.