Алиев: представители РФ отвечают за катастрофу рейса AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей России ответственность за гибель членов экипажа и пассажиров самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, передает DW. Об этом, как сообщает пресс-служба президента в понедельник, 6 января, он заявил во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

„Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли“, - указал Алиев, добавив, что трагедии не произошло бы, „если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами“.

Президент Азербайджана в очередной раз высказался по поводу попыток государственных структур РФ замять инцидент. По его словам, желание Москвы „настаивать на абсурдных версиях“ вызывают у Баку „и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение“.

По словам Алиева, отправка „черных ящиков“ разбившегося лайнера на расшифровку в Бразилию указывает на то, что Баку требует объективного расследования. Именно по этой причине власти отказались от сотрудничества с Межгосударственным авиационным комитетом, который и занимается расследованием авиакатастроф на территории бывшего СССР.

Алиев пообещал, что расследование катастрофы будет доведено до конца, а Баку будет добиваться наказания виновных в трагедии.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане