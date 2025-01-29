Управа Ласнамяэ готова оказать поддержку некоммерческим проектам
Управа таллиннского района Ласнамяэ ждет ходатайств на субсидирование некоммерческих проектов, призванных разнообразить возможности проведения досуга местными жителями. Подать ходатайство можно до 14 февраля.
„Наша задача – помогать жителям в реализации тех инициатив, которые соответствуют целям и ценностям города. Это первая в этом году возможность ходатайствовать о субсидировании проектов, вносящих разнообразие в нашу повседневную жизнь“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина подчеркнула, что суммы субсидий, которые может выделить управа, не слишком велики, но при этом позволяют активным жителям и организациям района реализовывать интересные мероприятия и проекты, часть из которых со временем становится хорошей традицией.
Среди поступивших ходатайств действующая при управе района Ласнамяэ комиссия выберет те проекты, которые повышают активность местного сообщества в сферах молодежной работы, спорта и культуры, а также соответствуют бюджету управы текущего года. Заявку на получение субсидии можно подать в портале самообслуживания.
Предварительно рекомендуется ознакомиться с Порядком предоставления субсидии на некоммерческую деятельность и Дополнительными условиями назначения субсидии на некоммерческую деятельность. Также следует иметь в виду, что официальное учреждение вправе проконтролировать целевое использование субсидии и целесообразность финансируемой с ее помощью деятельности.
При подаче ходатайства также нужно учитывать характер и сроки планируемого проекта. Информацию об условиях и процессе подачи ходатайства можно получить по телефону 645 7702.
В Ласнамяэ пройдет второй этап раздачи бесплатной гранитной крошки
Раздача гранитной крошки квартирным товариществам состоится с 5 по 8 февраля с 15 до 19 часов во дворе дома по адресу бульвар Паэвялья, 5.
Каждый жилой дом получит до пяти 25-килограммовых мешков гранитной крошки. Количества заказанного районной управой насыпного материала хватит всем товариществам, поэтому управа призывает запастись терпением и избегать заторов, возникающих в случае, если за крошкой одновременно обращается большое количество желающих.
В этом сезоне при раздаче гранитной крошки учтены отзывы представителей квартирных товариществ – получить насыпной материал можно будет не только в будние дни, но и в субботу, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя время.