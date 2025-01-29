Управа Ласнамяэ готова оказать поддержку некоммерческим проектам

„Наша задача – помогать жителям в реализации тех инициатив, которые соответствуют целям и ценностям города. Это первая в этом году возможность ходатайствовать о субсидировании проектов, вносящих разнообразие в нашу повседневную жизнь“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина подчеркнула, что суммы субсидий, которые может выделить управа, не слишком велики, но при этом позволяют активным жителям и организациям района реализовывать интересные мероприятия и проекты, часть из которых со временем становится хорошей традицией.

Среди поступивших ходатайств действующая при управе района Ласнамяэ комиссия выберет те проекты, которые повышают активность местного сообщества в сферах молодежной работы, спорта и культуры, а также соответствуют бюджету управы текущего года. Заявку на получение субсидии можно подать в портале самообслуживания .

Предварительно рекомендуется ознакомиться с Порядком предоставления субсидии на некоммерческую деятельность и Дополнительными условиями назначения субсидии на некоммерческую деятельность . Также следует иметь в виду, что официальное учреждение вправе проконтролировать целевое использование субсидии и целесообразность финансируемой с ее помощью деятельности.

При подаче ходатайства также нужно учитывать характер и сроки планируемого проекта. Информацию об условиях и процессе подачи ходатайства можно получить по телефону 645 7702.

В Ласнамяэ пройдет второй этап раздачи бесплатной гранитной крошки

Раздача гранитной крошки квартирным товариществам состоится с 5 по 8 февраля с 15 до 19 часов во дворе дома по адресу бульвар Паэвялья, 5.

Каждый жилой дом получит до пяти 25-килограммовых мешков гранитной крошки. Количества заказанного районной управой насыпного материала хватит всем товариществам, поэтому управа призывает запастись терпением и избегать заторов, возникающих в случае, если за крошкой одновременно обращается большое количество желающих.

В этом сезоне при раздаче гранитной крошки учтены отзывы представителей квартирных товариществ – получить насыпной материал можно будет не только в будние дни, но и в субботу, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя время.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить