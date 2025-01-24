В Ласнамяэ по традиции отметят Масленицу. Началась регистрация торговцев

„Празднование Масленицы в Ласнамяэ – это традиционное семейное мероприятие, где каждый найдет занятие по душе, будь то дегустация вкусной еды, покупка уникальных ремесленных изделий или возможность провести время с семьей и друзьями. Посетителей обязательно порадует разнообразная культурная программа. Ждем заявок на участие от продавцов, которые помогут сделать праздник веселым и незабываемым!“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что количество торговых мест ограничено, поэтому с регистрацией не стоит затягивать.