В Ласнамяэ по традиции отметят Масленицу. Началась регистрация торговцев
Управа таллиннского района Ласнамяэ открыла регистрацию торговцев для участия в праздновании Масленицы, которое пройдет в парке Паэ 2 марта.
„Празднование Масленицы в Ласнамяэ – это традиционное семейное мероприятие, где каждый найдет занятие по душе, будь то дегустация вкусной еды, покупка уникальных ремесленных изделий или возможность провести время с семьей и друзьями. Посетителей обязательно порадует разнообразная культурная программа. Ждем заявок на участие от продавцов, которые помогут сделать праздник веселым и незабываемым!“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что количество торговых мест ограничено, поэтому с регистрацией не стоит затягивать.
Празднование Масленицы состоится в Ласнамяэ 2 марта с 14.00 до 17.00 в парке Паэ (ул. Палласти, 54).
В первую очередь к участию приглашаются продавцы масленичных булочек и блинов, а также других вкусных и сытных блюд.
Регистрация открыта на сайте районной управы. Прежде чем заполнить регистрационную форму, продавцам рекомендуется ознакомиться с условиями торговли.