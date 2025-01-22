ВИДЕО | Большая перемена: таллиннские профессиональные училища объединят в два колледжа

Появится больше учебных мест

По словам министра образования и науки Кристины Каллас (E200), места сохранятся во всех школьных зданиях, а это значит, что ни одна из семи государственных школ не будет снесена и не лишится своей функции школы. „Мы перераспределим специальности. Например, сейчас специальность „торговля“ предлагается в двух разных школах, это объединят, поскольку государству не имеет смысла инвестировать в два разных учебных заведения, расположенные на расстоянии двух километров друг от друга“, — сказала Каллас. По ее словам, объединение школ приведет к увеличению количества учебных мест. Всего в 2026 году в колледже инфотехнологий и техники будет 5000 мест, а в колледже бизнеса и услуг — чуть менее 4000 мест.