ВИДЕО | Большая перемена: таллиннские профессиональные училища объединят в два колледжа(14)
Обучение в двух новых школах в столице Эстонии начнется осенью 2026 года.
Сегодня Министерство образования и науки представило план объединения большинства действующих в Таллинне профессиональных училищ в два новых колледжа. В апреле этого года министерство планирует назначить руководителей новых образовательных центров, а обучение в новых школах должно начаться осенью 2026 года.
Согласно плану, Таллиннская школа обслуживания (Tallinna teeninduskool) и Таллиннская экономическая школа (Tallinna majanduskool) станут Таллиннским колледжем бизнеса и обслуживания (Tallinna äri- ja teeninduskolledž). Туда же будут перенесены дублирующие специальности из других учебных заведений.
Таллиннская строительная школа (Tallinna ehituskool), Таллиннский центр профессионального образования (Tallinna tööstushariduskeskus), Ласнамяэская механическая школа (Lasnamäe mehhaanikakool) и Таллиннский политехникум (Tallinna polütehnikum) путем слияния образуют Таллиннский колледж инфотехнологий и техники (Tallinna IT- ja tehnikakolledž). Войдет ли сюда Таллиннская морская школа (Tallinna merekool), пока решается.
Центр профессиональной реабилитации Астангу начнет оказывать поддержку по всему региону и присоединится к одному из новых колледжей. Muba (Таллиннская школа музыки и балета) останется независимым образовательным учреждением.
Министерство объяснило изменения продлением обязательства по образованию до 18 лет и реформой профессионального образования в целом. По оценке министерства, проблемы нынешних таллиннских профессиональных училищ — дублирование специальностей, неравномерное качество и недостаточное сотрудничество.
Появится больше учебных мест
По словам министра образования и науки Кристины Каллас (E200), места сохранятся во всех школьных зданиях, а это значит, что ни одна из семи государственных школ не будет снесена и не лишится своей функции школы. „Мы перераспределим специальности. Например, сейчас специальность „торговля“ предлагается в двух разных школах, это объединят, поскольку государству не имеет смысла инвестировать в два разных учебных заведения, расположенные на расстоянии двух километров друг от друга“, — сказала Каллас. По ее словам, объединение школ приведет к увеличению количества учебных мест. Всего в 2026 году в колледже инфотехнологий и техники будет 5000 мест, а в колледже бизнеса и услуг — чуть менее 4000 мест.
Сфера профессионального образования, отметила министр, нуждается в большем количестве преподавателей. „Никаких волн сокращений изменение не предусматривает. Все эти учителя, которые работают там в школах, нам нужны“, — сказала она.
Реформа профессионального образования предусматривает увеличение доли общего образования в центрах профессионального образования, увеличение продолжительности обучения в средне-специальных учебных заведениях до четырех лет, расширение выбора специальностей, а также придание профессиональному образованию большей гибкости и индивидуализации. Также Министерство образования и науки постарается сделать профессиональное образование более популярным и привлекательным. „Когда Тартуское профессиональное училище стало прикладным колледжем, его популярность значительно возросла. Скорее всего, два колледжа в Таллинне ждет такое же будущее“, — сказала Каллас.
Помимо объединения центров профессионального образования в Таллинне, министерство работает над объединением профессионального училища на Хийумаа с государственной гимназией и созданием образовательного центра Хийумаа. „Учитывая первоначальное сопротивление, все идет хорошо. С волостью соглашение достигнуто“, — добавила министр.
Кроме этого ведутся переговоры о закрытии профессионального училища Вана-Вигала, поскольку, по оценке министерства, оно не является дееспособным ни с точки зрения финансов, ни с точки зрения специализаций.