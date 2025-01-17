Районная управа заключила договор о строительстве в Ласнамяэ ботанического сада

„Сооружение на Ляэнемере теэ, 14 ботанического сада даст жителям возможность испытать приятные эмоции от пребывания в зеленой городской среде и даст толчок к развитию местных инициатив и естественно-научного образования“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко, по словам которой речь идет о долгожданном проекте, который привнесет в район существенную дополнительную ценность.

Целью сооружения ботанического сада является создание в Ласнамяэ многогранного и располагающего к спокойному времяпровождению зеленого пространства.

Новое зеленое пространство будет включать в себя три четко разграниченных зоны:

Центральная площадка – подходящее место для встреч и общения.

Плодовый сад – зеленый оазис с различными плодовыми деревьями и кустарниками.

Цветочный луг – атмосферное пространство для неспешных прогулок и наслаждения природой.

В ботаническом саде также будет установлен питьевой кран и выделена площадка для потенциального разбития городского огорода, что будет способствовать общественной деятельности и развитию естественно-научного образования.

Сооружение ботанического сада будет осуществлено в рамках программы народного бюджета. В 2023 году на голосовании по народному бюджету наиболее перспективной была выбрана предложенная жителем Ласнамяэ Максимом Зуевым идея „Ботанический сад. Компактный рай в бетонных джунглях“. За нее отдала свой голос значительная часть участников голосования, высказавшаяся в пользу появления в районе еще одной зеленой рекреационной зоны.

Реализация проекта, включая проектирование и строительные работы, займет около 11 месяцев.

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