Районная управа заключила договор о строительстве в Ласнамяэ ботанического сада(1)
Управа района Ласнамяэ заключила договор о проектировании и сооружении на участке по адресу Ляэнемере теэ, 14 ботанического сада. Проект будет реализован выигравшей тендер фирмой Lars Laj Eesti OÜ.
„Сооружение на Ляэнемере теэ, 14 ботанического сада даст жителям возможность испытать приятные эмоции от пребывания в зеленой городской среде и даст толчок к развитию местных инициатив и естественно-научного образования“, – отметила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко, по словам которой речь идет о долгожданном проекте, который привнесет в район существенную дополнительную ценность.
Целью сооружения ботанического сада является создание в Ласнамяэ многогранного и располагающего к спокойному времяпровождению зеленого пространства.
Новое зеленое пространство будет включать в себя три четко разграниченных зоны:
Центральная площадка – подходящее место для встреч и общения.
Плодовый сад – зеленый оазис с различными плодовыми деревьями и кустарниками.
Цветочный луг – атмосферное пространство для неспешных прогулок и наслаждения природой.
В ботаническом саде также будет установлен питьевой кран и выделена площадка для потенциального разбития городского огорода, что будет способствовать общественной деятельности и развитию естественно-научного образования.
Сооружение ботанического сада будет осуществлено в рамках программы народного бюджета. В 2023 году на голосовании по народному бюджету наиболее перспективной была выбрана предложенная жителем Ласнамяэ Максимом Зуевым идея „Ботанический сад. Компактный рай в бетонных джунглях“. За нее отдала свой голос значительная часть участников голосования, высказавшаяся в пользу появления в районе еще одной зеленой рекреационной зоны.
Реализация проекта, включая проектирование и строительные работы, займет около 11 месяцев.