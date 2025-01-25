В Ласнамяэ пройдет второй этап раздачи бесплатной гранитной крошки

„Типичная для середины зимы непредсказуемая погода часто становится настоящим испытанием для квартирных товариществ, и мы готовы помочь им в борьбе с гололедом, бесплатно раздавая гранитную крошку“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Каждый жилой дом получит до пяти 25-килограммовых мешков гранитной крошки. Количества заказанного районной управой насыпного материала хватит всем товариществам, поэтому управа призывает запастись терпением и избегать заторов, возникающих в случае, если за крошкой одновременно обращается большое количество желающих.

В этом сезоне при раздаче гранитной крошки учтены отзывы представителей квартирных товариществ – получить насыпной материал можно будет не только в будние дни, но и в субботу, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя время.

Использование для борьбы с гололедом гранитной крошки дает наилучшие результаты, когда на поверхности земли уже образовался достаточно прочный слой льда или снега. Управа напоминает, что в условиях ледяного дождя применение гранитной крошки недостаточно эффективно и в такие дни жителям рекомендуется проявлять осторожность или по возможности остаться дома.

Квартирным товариществам следует иметь в виду, что работы по благоустройству на частной земле являются обязанностью владельца недвижимости. Так, квартирные товарищества и магазины должны обеспечивать надлежащее состояние тротуаров, которые расположены между их участками и проезжей частью дорог. Наилучший результат с точки зрения борьбы с гололедом достигается при использовании на плотно утрамбованной поверхности снега или льда посыпного материала диаметром 2-6 мм. Не допускается использование золы, песка или хлоридов.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить