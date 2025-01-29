Новости Эстонии
29.01.2025, 12:30

В Центре культуры Кохтла-Ярве отметили китайский Новый год: разразился скандал

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По словам Цахкна, главная проблема не в самом мероприятии, а в том, кто платит.
По словам Цахкна, главная проблема не в самом мероприятии, а в том, кто платит.
ФОТО: Katre-Liis Võhma | Kollaaž

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) считает, что таких событий, как празднование китайского Нового года в Кохтла-Ярве, можно было бы избежать, если бы существовали более четкие принципы организации эстонско-китайских политических отношений. Однако министр иностранных дел Маргус Цахкна (E200) подчеркнул, что соответствующие инструкции уже существуют, но каждый политик действует по своему усмотрению.

„У Эстонии очень четкая политика в отношении Китая, она прошла через кабинет правительства, это общедоступный материал“, — заявил Цахкна в свете воскресных событий, когда в центре культуры Кохтла-Ярве под эгидой посольства Китая прошло празднования китайского нового года.

„Мы просто должны знать, какие сигналы посылает Китай, поскольку это авторитарная страна. Безопасность всего нашего региона и агрессия России против Украины имеют для нас большое значение. У нас с Китаем разные взгляды на эти вопросы, особенно когда речь идет о мире как таковом“, — добавил он.

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