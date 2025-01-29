29.01.2025, 12:30
В Центре культуры Кохтла-Ярве отметили китайский Новый год: разразился скандал(5)
ФОТО: | Kollaaž
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) считает, что таких событий, как празднование китайского Нового года в Кохтла-Ярве, можно было бы избежать, если бы существовали более четкие принципы организации эстонско-китайских политических отношений. Однако министр иностранных дел Маргус Цахкна (E200) подчеркнул, что соответствующие инструкции уже существуют, но каждый политик действует по своему усмотрению.
„У Эстонии очень четкая политика в отношении Китая, она прошла через кабинет правительства, это общедоступный материал“, — заявил Цахкна в свете воскресных событий, когда в центре культуры Кохтла-Ярве под эгидой посольства Китая прошло празднования китайского нового года.
Уже подписаны?