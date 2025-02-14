Хочешь сохранить эстонское гражданство? Оформи российский паспорт!(16)
Иван — 18-летний житель Эстонии. У него нет российского паспорта, и он ни разу в жизни не был в России. Он гражданин Эстонии. И чтобы остаться гражданином Эстонии, ему теперь придется найти способ... отказаться от российского гражданства.
Именно это Департамент полиции и погранохраны (PPA) и сообщил Ивану: получив гражданство Эстонии путем натурализации, он должен к 21 году выбрать, сохранить ему эстонское или иностранное гражданство.
Вот только Иван жил с осознанием того, что он не гражданин России. „Как я вообще пойду в российское посольство с этим?“ — разводит руками отец Ивана, Алексей. „Мол, здравствуйте, я гражданин Эстонии, и мой сын гражданин Эстонии, и теперь нам нужны доказательства, что он не гражданин России? Что это? После этого нам придется поговорить с КаПо о том, что мы делали в российском посольстве“.