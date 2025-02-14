Хочешь сохранить эстонское гражданство? Оформи российский паспорт!

Вот только Иван жил с осознанием того, что он не гражданин России. „Как я вообще пойду в российское посольство с этим?“ — разводит руками отец Ивана, Алексей. „Мол, здравствуйте, я гражданин Эстонии, и мой сын гражданин Эстонии, и теперь нам нужны доказательства, что он не гражданин России? Что это? После этого нам придется поговорить с КаПо о том, что мы делали в российском посольстве“.