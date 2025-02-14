Эстонский Экспресс
14.02.2025, 07:17

Хочешь сохранить эстонское гражданство? Оформи российский паспорт!

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СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ: Ивану, имеющему эстонский паспорт, необходимо получить российское гражданство и паспорт, чтобы сохранить эстонское
СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ: Ивану, имеющему эстонский паспорт, необходимо получить российское гражданство и паспорт, чтобы сохранить эстонское
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Иван — 18-летний житель Эстонии. У него нет российского паспорта, и он ни разу в жизни не был в России. Он гражданин Эстонии. И чтобы остаться гражданином Эстонии, ему теперь придется найти способ... отказаться от российского гражданства.

Именно это Департамент полиции и погранохраны (PPA) и сообщил Ивану: получив гражданство Эстонии путем натурализации, он должен к 21 году выбрать, сохранить ему эстонское или иностранное гражданство.

Вот только Иван жил с осознанием того, что он не гражданин России. „Как я вообще пойду в российское посольство с этим?“ — разводит руками отец Ивана, Алексей. „Мол, здравствуйте, я гражданин Эстонии, и мой сын гражданин Эстонии, и теперь нам нужны доказательства, что он не гражданин России? Что это? После этого нам придется поговорить с КаПо о том, что мы делали в российском посольстве“.

Но история все-таки сложнее.

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