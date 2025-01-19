Цахкна: Европе тоже следует обсудить запрет на TikTok(45)
Сегодня, 19 января, в США вступил в силу запрет на приложение социальной сети TikTok, в результате чего использование приложения в этой стране стало невозможным. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (Eesti 200), аналогичный запрет следует обсудить и в Европе.
„В последние годы мы наблюдали и в Европе, как приложение социальной сети TikTok используется для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на результаты выборов. Самый яркий пример этого произошел недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было выявлено вмешательство России в выборы посредством тщательной интернет-кампании“, — сказал Цахкна.
Цахкна добавил, что приложения социальных сетей, такие как TikTok, не передают сбалансированную информацию, а скорее эффективно способствуют распространению предвзятой информации. „TikTok — это не медиа, а оружие влияния“, — отметил он.
По словам министра, известно, что TikTok собирает много данных данных о пользователях, но при этом неясно, кто может иметь доступ к собранным данным. „Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В прошлогоднем ежегоднике Департамента внешней разведки говорится тоже, что TikTok собирает обширную информацию, которая может быть использована для сбора разведданных, вымогательства, а также кибератак“, — сказал Цахкна.
Поэтому, по его словам, учитывая риски безопасности, следует рассмотреть и возможность запрета TikTok в Европе. „Наряду с этим демократические страны должны продолжить дискуссии о том, как успешно противостоять натиску основанных на искусственном интеллекте враждебных ботов, чья очевидная цель — вмешательство в демократические процессы“.
В США перестал работать TikTok
Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивается баннер, на котором говорится, что платформа „недоступна прямо сейчас“, пишет DW.
„Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что в данный момент вы не можете использовать TikTok“, - гласит текст плашки. Там также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп „указал, что он будет работать над решением, которое позволит восстановить TikTok, когда он вступит должность“.
Сообщается, что приложение также недоступно для скачивания в магазинах приложений Google Apps и App Store. Кроме того, в США перестали открываться и другие популярные приложения материнской компании TikTok - китайской ByteDance: приложение для монтажа видеороликов CapCut, соцсеть Lemon8, приложение для решения школьных задач Gauth и фоторедактор Hypic.