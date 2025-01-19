Цахкна: Европе тоже следует обсудить запрет на TikTok

„В последние годы мы наблюдали и в Европе, как приложение социальной сети TikTok используется для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на результаты выборов. Самый яркий пример этого произошел недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы, поскольку было выявлено вмешательство России в выборы посредством тщательной интернет-кампании“, — сказал Цахкна.

Цахкна добавил, что приложения социальных сетей, такие как TikTok, не передают сбалансированную информацию, а скорее эффективно способствуют распространению предвзятой информации. „TikTok — это не медиа, а оружие влияния“, — отметил он.

По словам министра, известно, что TikTok собирает много данных данных о пользователях, но при этом неясно, кто может иметь доступ к собранным данным. „Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существуют обоснованные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В прошлогоднем ежегоднике Департамента внешней разведки говорится тоже, что TikTok собирает обширную информацию, которая может быть использована для сбора разведданных, вымогательства, а также кибератак“, — сказал Цахкна.

Поэтому, по его словам, учитывая риски безопасности, следует рассмотреть и возможность запрета TikTok в Европе. „Наряду с этим демократические страны должны продолжить дискуссии о том, как успешно противостоять натиску основанных на искусственном интеллекте враждебных ботов, чья очевидная цель — вмешательство в демократические процессы“.

В США перестал работать TikTok

Социальная сеть TikTok перестала открываться у пользователей в США вечером в субботу, 18 января, по местному времени. При попытке зайти в приложение с территории страны, на экране устройства высвечивается баннер, на котором говорится, что платформа „недоступна прямо сейчас“, пишет DW.