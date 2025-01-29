ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу обсуждают работу скорой помощи в Эстонии(4)
Сегодня на открытом заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом обсуждается организация службы скорой помощи в Эстонии.
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В начале января Госконтроль завершил аудиторскую проверку организации работы скорой помощи. В ходе аудита критике подверглись Министерство социальных дел, Центр тревоги и Касса здоровья, наибольшую критику заслужил Департамент здоровья.
По оценке Госконтроля, Департамент здоровья лишь наполовину выполняет задачи, связанные с организацией услуг скорой помощи, демонстрирует пассивность как в решении проблем, так и в их предупреждении. Например, было отмечено, что Департамент здоровья не проявляет инициативу при принятии решений, правила перевозки пациентов из одной больницы в другую не учитывают все обстоятельства, за деятельностью скорой помощи осуществляется недостаточный надзор.
Самая большая проблема, которой в отчете уделено наибольшее внимание, связана с распределением пациентов на группы, или триажем, когда состояние пациента, которому вызывают скорую помощь, переоценивается или недооценивается. Более подробно о претензиях госконтроля читайте ЗДЕСЬ.