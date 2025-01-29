ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу обсуждают работу скорой помощи в Эстонии

По оценке Госконтроля, Департамент здоровья лишь наполовину выполняет задачи, связанные с организацией услуг скорой помощи, демонстрирует пассивность как в решении проблем, так и в их предупреждении. Например, было отмечено, что Департамент здоровья не проявляет инициативу при принятии решений, правила перевозки пациентов из одной больницы в другую не учитывают все обстоятельства, за деятельностью скорой помощи осуществляется недостаточный надзор.