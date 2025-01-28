28.01.2025, 17:27
Госконтроль выявил в организации работы скорой помощи десятки проблем. Департамент здоровья: система работает нормально
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале января Госконтроль завершил аудиторскую проверку организации работы скорой помощи. В ходе аудита критике подверглись Министерство социальных дел, Центр тревоги и Касса здоровья, наибольшую критику заслужил Департамент здоровья.
По оценке Госконтроля, Департамент здоровья лишь наполовину выполняет задачи, связанные с организацией услуг скорой помощи, демонстрирует пассивность как в решении проблем, так и в их предупреждении. Например, было отмечено, что Департамент здоровья не проявляет инициативу при принятии решений, правила перевозки пациентов из одной больницы в другую не учитывают все обстоятельства, за деятельностью скорой помощи осуществляется недостаточный надзор.
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