Новости Эстонии
28.01.2025, 17:27

Госконтроль выявил в организации работы скорой помощи десятки проблем. Департамент здоровья: система работает нормально

 
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В начале января Госконтроль завершил аудиторскую проверку организации работы скорой помощи. В ходе аудита критике подверглись Министерство социальных дел, Центр тревоги и Касса здоровья, наибольшую критику заслужил Департамент здоровья.

По оценке Госконтроля, Департамент здоровья лишь наполовину выполняет задачи, связанные с организацией услуг скорой помощи, демонстрирует пассивность как в решении проблем, так и в их предупреждении. Например, было отмечено, что Департамент здоровья не проявляет инициативу при принятии решений, правила перевозки пациентов из одной больницы в другую не учитывают все обстоятельства, за деятельностью скорой помощи осуществляется недостаточный надзор.

Самая большая проблема, которой в отчете уделено наибольшее внимание, связана с распределением пациентов на группы, или триажем, когда состояние пациента, которому вызывают скорую помощь, переоценивается или недооценивается.

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