Путин отказывается заключать мирный договор с Зеленским
Президент России выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским, однако при этом подчеркнул, что не признает его легитимность. Он отметил, что отсутствие признания Зеленского в качестве легитимного лидера Украины станет преградой для подписания мирного соглашения между странами.
Президент РФ Владимир Путин допустил ведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, одновременно отклонив возможность подписания с ним мирного договора, передает DW. В эфире государственного телеканала „Россия 1“ во вторник, 28 января, он заявил, что не считает главу украинского государства легитимным.
„Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - Ред.) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести“, - указал Путин.
Таким образом, российский лидер вновь подчеркнул свою позицию, что президент Украины, по его мнению, не может находиться на посту из-за того, что в стране не состоялись выборы в нужные сроки. В то же время, в самой Украине существует единое мнение, что Зеленский продолжает оставаться легитимным президентом, пока продолжается война. Примечательно, что российская оппозиция часто ставит под сомнение законность избрания Путина, а Европарламент в апреле 2024 года призвал ЕС не признавать результаты выборов в России, а также голосования на оккупированных РФ территориях Украины.
Путин призвал спикера Рады отменить запрет Зеленского на переговоры с ним
Кроме того, президент России в очередной раз сослался на указ Зеленского от 2022 года, запрещающий ведение с ним как президентом РФ переговоров. По мнению Путина, следует отменить данный указ, чтобы открыть возможность для переговоров с РФ, и сделать это может председатель Верховной рады.
Российский президент также утверждал, что в случае прекращения финансовой и военной поддержки Украины западными странами война закончится в течение двух месяцев. Он также утверждает, что весной 2022 года был готов к личной встрече с Владимиром Зеленским и „посылал соответствующие сигналы“ тогдашнему президенту США Джо Байдену.
Путин обвиняет Киев в нежелании вступать в диалог
Несколько дней назад Владимир Путин выразил готовность вести переговоры о прекращении войны в Украине, в том числе с США, комментируя заявление Дональда Трампа, который выступил за скорейшее завершение конфликта. Путин заявил, что основным препятствием для начала переговоров является позиция Киева.
Дональд Трамп, после того как стал президентом США, открыто призвал Путина остановить военные действия в Украине. В случае отказа, он пригрозил высокими налогами, пошлинами и санкциями на все российские товары, которые могли бы быть введены не только США, но и другими странами, поддерживающими эти меры.
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись „с сильной позиции“, что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.