Путин отказывается заключать мирный договор с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин допустил ведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, одновременно отклонив возможность подписания с ним мирного договора, передает DW. В эфире государственного телеканала „Россия 1“ во вторник, 28 января, он заявил, что не считает главу украинского государства легитимным.

„Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - Ред.) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести“, - указал Путин.

Таким образом, российский лидер вновь подчеркнул свою позицию, что президент Украины, по его мнению, не может находиться на посту из-за того, что в стране не состоялись выборы в нужные сроки. В то же время, в самой Украине существует единое мнение, что Зеленский продолжает оставаться легитимным президентом, пока продолжается война. Примечательно, что российская оппозиция часто ставит под сомнение законность избрания Путина, а Европарламент в апреле 2024 года призвал ЕС не признавать результаты выборов в России, а также голосования на оккупированных РФ территориях Украины.

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Кроме того, президент России в очередной раз сослался на указ Зеленского от 2022 года, запрещающий ведение с ним как президентом РФ переговоров. По мнению Путина, следует отменить данный указ, чтобы открыть возможность для переговоров с РФ, и сделать это может председатель Верховной рады.

Российский президент также утверждал, что в случае прекращения финансовой и военной поддержки Украины западными странами война закончится в течение двух месяцев. Он также утверждает, что весной 2022 года был готов к личной встрече с Владимиром Зеленским и „посылал соответствующие сигналы“ тогдашнему президенту США Джо Байдену.

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