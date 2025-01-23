Reuters: Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, но разочарован из-за экономических проблем России

Агентство отметило, в 2024 году Россия добилась самых значительных территориальных успехов с первых дней войны, и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

Источник Reuters добавил, что российский президент признает, что война оказывает нагрузку на экономику РФ, создавая „действительно большие проблемы“, в частности, высокие процентные ставки влияют на промышленность, не связанную с войной.

Пять источников агентства заявили, что Путина все больше беспокоят перекосы в экономике России, возникшие во время войны. Из-за слабой экономики — нехватки рабочей силы и высоких ставок — российская элита считает, что войну нужно завершить путем переговоров, сказали два собеседника агентства, знакомые с мнением Кремля.

Путин „разочарован“ экономическими проблемами, он „отругал“ высокопоставленных экономических чиновников на встрече, прошедшей в Кремле 16 декабря 2024 года, рассказали два источника агентства. По их словам, во встрече участвовали ведущие российские бизнесмены, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ней не присутствовала. Один из собеседников Reuters, получивший информацию после встречи, сказал, что Путин „был заметно недоволен“, когда узнал, что из-за дорогих кредитов сокращаются частные инвестиции.

Напомним, что Путин заявил 19 декабря 2024 года в ходе „Прямой линии“, что ситуация в экономике остается стабильной, несмотря на все негативные факторы. „Рост экономики РФ может быть 3,9 и даже 4%. <...> Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции“ - заявил Путин.

Тем не менее, оказалось, что самый популярный вопрос во многих регионах России был связан с большим ростом цен. „Это усредненные цифры, — поспешил пояснить Путин. — Кто-то послушает и скажет: „Что ты несешь, какое повышение цен, у меня все так же“. А у кого-то стало еще меньше. Но я говорю об усредненных цифрах“.

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