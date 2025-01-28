Кая Каллас предложила запретить поставки PlayStation и Xbox в Россию

Речь, по словам главы евродипломатии, идет о приставках PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, сообщает „Медуза“ со ссылкой на Financial Times. „Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют дронами“, — сказала Каллас журналистам.

FT пишет, что в марте 2022 года крупнейшие производители игровых консолей — Microsoft, Nintendo и Sony — прекратили свои продажи в России. Это решение было связано с политической ситуацией. Также издание добавляет, что теперь новые ограничения со стороны ЕС могут затронуть и европейских продавцов, которые продолжают отправлять консоли в Россию, включая тех, кто занимается продажей подержанных устройств.

В Nintendo, Sony и Microsoft не ответили на запросы о комментариях.

Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи отмечает, что в Евросоюзе нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, а поставляемые в Россию приставки не проходят транзитом через ЕС. По его словам, заявление Брюсселя о запрете поставок „либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией“.

После введения санкций, ограничивающих доступ к военным и электронным деталям, в России, по данным западных и украинских разведок, начали использовать в производстве оружия полупроводники из холодильников и других бытовых приборов. Журналисты независимых изданий неоднократно рассказывали, какие схемы использует Россия, чтобы закупать иностранные комплектующие для оборонной промышленности в обход санкций.

Вчера согласовали новые санкции

В понедельник, 27 января, на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС согласовали новое продление санкций против России, введенных в ответ на войну, развязанную Кремлем в Украине.