ФОТО | В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

„По всей Европе есть множество мест, которые служат нам напоминанием о том, к чему может привести античеловеческая идеология, основанная на сегрегации. В Ласнамяэ таким местом стал мемориальный камень на улице Лавамаа, где сегодня мы склоняем головы в память о жизнях, оборванных Холокостом, как в Эстонии, так и за ее пределами“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Холокост – это трагедия, о которой необходимо помнить, чтобы она никогда не повторилась. Это был геноцид шести миллионов евреев, порожденный ненавистью и равнодушием. Холокост был далеко не первым погромом против евреев, но он должен остаться последним. Посильный вклад, который мы все можем внести в повседневную жизнь – это бережно относиться к памяти о Холокосте и корректно использовать связанные с ним термины. Растущий в мире антисемитизм, выражающийся в нападениях на частных лиц и собственность на Западе в течение последнего года, не дает чувства безопасности. Общество должно объединиться и дать решительный отпор любым проявлениям антисемитизма и ксенофобии“, – сказала председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

В 1944 году в Таллинн было депортировано около 300 французских евреев, доставленных из лагеря во французском городе Дранси поездом „Конвой 73“. Примерно двадцать человек были отправлены на восстановление военного аэродрома Ласнамяэ, большая же часть прибывших была убита в застенках. Мемориальный камень в память о депортированных в Таллинн французских евреях был открыт в северной части старого аэродрома на углу Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в 2014 году.

В церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Ласнамяэ в числе прочих приняли участие посол Франции в Эстонии Эммануэль Миньо, консул и первый секретарь посольства Израиля Мория Коллендер, глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, депутат Таллиннского городского собрания Александр Зданкевич и представители управы Ласнамяэ во главе со старейшиной района Юлианной Юрченко.

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